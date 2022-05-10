Впервые в Израиле – выставка художницы Фриды Кало

Более 5 миллионов посетителей по всему миру! 29 мая в комплексе La Park, в зале "The Cube" в Холоне откроется международная мультимедийная выставка знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало. Миллионы посетителей увидели экспозицию в более чем тридцати городах мира, критики разных стран назвали ее превосходной, важной, инновационной, высококачественной и захватывающей.

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Наконец, израильтяне смогут познакомиться с историей жизни и работами Фриды Кало в сверхсовременной визуальной и увлекательной форме.

Фрида Кало была авангардисткой, намного опередившей свое время, одной из самых влиятельных женщин своего времени, она стала кумиром любителей искусства и моды.

Благодаря новейшим техническим средствам разные периоды ее жизни и темы в основе картин преобразуют пространство выставки: картины "выходят за пределы" своих рамок с помощью захватывающей дух проекции и изображаются на стенах по всему периметру, создавая новую перспективу обозрения.

В сочетании с музыкой, цитатами, игрой света и тени картины Фриды Кало создают особое, поражающее воображение пространство выставки. Экспозиция включает и комплекс виртуальной реальности, созданный специально для Израиля и погружающий посетителя в фантастический мир знаменитой художницы.

Выставка будет располагаться на площади 1000 квадратных метров, а ее доставка и организация в Израиле обошлась в 6 миллионов шекелей. Организаторами выставки Фрида Кало в Израиле выступили компании "Адран" и "Форум афакот", которые уже проводили в нашей стране такие успешные экспозиции, как Ван Гог и Сальвадор Дали.

Фрида Кало родилась в Мексике в 1907 году в семье выходца из Германии и мексиканки. Она стала одной из величайших художниц своего поколения, прославилась своими автопортретами и умением изобразить переживания женщины с помощью живописи. История ее жизни полна трудностей и невзгод: в детстве она переболела полиомиелитом, в 18 лет попала в тяжелейшую автомобильную аварию, от которой страдала всю жизнь вплоть до своей безвременной кончины в 47 лет.

Фрида Кало вышла замуж за известного художника Диего Ривера, и их совместная жизнь была полна драматизма. Супруги сходились и расставались, изменяли друг другу, известен роман Кало с революционером Львом Троцким.

Творчество мексиканской художницы было высоко оценено после ее смерти, однако при жизни она представила лишь одну выставку своих работ. В вышедшем биографическом фильме роль Фриды сыграла Пенелопа Крус. В 2021 году ее автопортрет был продан латиноамериканскому художнику по рекордной цене - 34,9 миллиона долларов. Фрида Кало опередила свое время и стала авангардисткой благодаря таланту, бунтарству и силе воли. Более 65 лет её работы продолжают находить отклик в сердцах ценителей искусства во всем мире и изображают бурную историю её жизни.