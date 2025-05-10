Умер американский режиссер Джеймс Фоули, снимавший клипы Мадонны

Американский режиссер Джеймс Фоули умер в возрасте 71 года, сообщает ВВС.

Представитель режиссера сообщил, что он "мирно скончался во сне в начале этой недели" у себя дома в Лос-Анджелесе после "многолетней борьбы" с тяжелым заболеванием.

В 1980-х годах Фоули снял три музыкальных клипа Мадонны – Papa Don't Preach, Live to Tell и True Blue.

Фоули также снял 12 эпизодов "Карточного домика", триллера с Кевином Спейси в главной роли, который стал одним из первых оригинальных хитов Netflix.

Кроме того, он известен по таким лентам, как "В упор" (1986), "Кто эта девчонка" (1987) с Мадонной, "Американцы" (1992) с Аль Пачино, "Идеальный незнакомец" (2007) с Брюсом Уиллисом и Хэлли Берри. Кроме того, он был режиссером 12 эпизодов сериала "Карточный домик", а также снимал отдельные эпизоды сериалов "Твин Пикс" и "Ганнибал".

Последними работы Фоули стали сиквелы фильма "50 оттенков серого" – "На пятьдесят оттенков темнее" (2017) и "Пятьдесят оттенков свободы" (2018).