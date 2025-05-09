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Культура

Палестино-израильский фильм "Нет другой земли" покажут на Каннском кинофестивале

Канны
Израильское Кино
время публикации: 09 мая 2025 г., 10:00 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 10:02
Палестино-израильский фильм "Нет другой земли" покажут на Каннском кинофестивале
AP Photo/Markus Schreiber

Картина израильтянина Юваля Абраама и палестинца Базеля Адры "Нет другой земли", премьера которой состоялась в феврале 2024 года на Берлинском кинофестивале, включена во внеконкурсную программу Каннского кинофестиваля. Спецпоказ картины состоится 15 мая с субтитрами только на французском языке.

"Нет другой земли" рассказывает о сопротивлении палестинских жителей решению израильских властей о превращении территорий, на которых они живут, в военную зону. Действие фильма заканчивается 8 октября 2023 года – в день после террористической атаки террористов ХАМАСа на Израиль. Однако авторы картины предпочли умолчать об этом, сделав акцент на столкновениях палестинцев с израильскими поселенцами.

Картина получила премию Американской академии "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм", три премии Берлинале, награды Европейской и Британской киноакадемий.

В марте 2025 года один из соавторов фильма – палестинец Хамдан Баллаль – был задержан израильскими военными во время столкновений между палестинцами и израильскими поселенцами в деревне Сусия в районе Масафер Ятта. Спустя сутки Баллаль вышел на свободу.

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