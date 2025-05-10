В Дании умер поэт Евгений Клюев

В Дании скоропостижно скончался Евгений Клюев, поэт, прозаик, драматург, переводчик, журналист и педагог. Ему был 71 год.

Финалист и номинант многих литературных премий. Автор более чем 40 книг.

Окончил Калининский государственный университет по специальности "Русский язык и литература", впоследствии – аспирантуру при факультете журналистики МГУ. Ph.D. Специальность – лингвистическая прагматика.

В 1990-1991 гг. – был главным редактором приложения "Литература" к газете "1 сентября", в 1992—1993 гг. – главным редактором газеты "Миссия", в 1993-1996 гг. – деканом факультета журналистики Университета Российской академии образования (УРАО).

С 1996 года жил в Копенгагене (Дания), где преподавал датский язык в Лингвистическом центре, сохраняя связи с Россией и продолжая публиковать художественные, научные и публицистические тексты преимущественно в столичных издательствах. Лауреат Русской премии (2012).