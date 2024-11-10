Гладиатор обречён, Деми Мур идёт на "Оскар". Видеообзор от Алины Ребель

Редакция Newsru.co.il в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном" представляет видеокомментарий кинокритика Алины Ребель – о самых ожидаемых киноновинках ноября.

Выпуск посвящен фильмам, которые вскоре появятся на экранах, а также значимым событиям в мире кино.

Обзор открывает фильм "Гладиатор 2" – продолжение легендарной картины Ридли Скотта, которая четверть века назад получила пять премий "Оскар". Несмотря на высокие ожидания, критики и букмекеры уже предсказывают фильму провал в прокате.

Еще одна долгожданная премьера – "Субстанция", фильм в жанре боди-хоррора, отмеченный на Каннском фестивале за лучший сценарий. Это нестандартный фильм, тяжело воспринимаемый зрителями из-за визуально шокирующих сцен, но его социальный подтекст и выдающаяся игра Деми Мур заставляют критиков говорить о "Субстанции" как об одном из наиболее смелых и интересных произведений этого жанра

Также в ноябре нас ждет новый проект во вселенной "Дюны" – сериал "Дюна: Пророчество", который переносит зрителей на 10000 лет назад к событиям, предшествующим сюжетам франшизы Дени Вильнёва. Сериал расскажет о мистическом ордене сестер, обретающих сверхспособности через испытания. Дени Вильнев, кстати, уже планирует работу над третьим полнометражным фильмом франшизы.

Эти и другие новинки кино обсудим в новом выпуске на канале "Непечатное. Говорим о главном".

Алина Ребель – журналист, кинообозреватель Newsru.co.il.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Михаила Шейтельмана на канале "Непечатное. Говорим о главном".