В возрасте 69 лет умер американский актер Тони Тодд, сообщают The Hollywood Reporter.

По словам его жены, он умер у себя дома в Калифорнии после продолжительной болезни.

Тони Тодд родился в Вашингтоне, учился в Национальном театральном институте имени Юджина ОʼНила и в консерватории Trinity Rep. Карьера Тодда началась в 1986 году с фильма "Лунатик". Среди его первых ролей также была роль сержанта Уоррена, страдающего героиновой зависимостью, в фильме Оливера Стоуна "Взвод" о войне во Вьетнаме, который получил "Оскар".

Тодд известен по фильмам ужасов "Пункт назначения" (он снимался в трех эпизодах франшизы в 2000, 2003 и 2011 годах), "Кэндимен" (1992 и сиквел в 2021 году) и "Ночь живых мертвецов" (1990). Также он играл в фильмах "Скала", "Ворон", "Топор", "Человек с Земли", "Франкенштейн" и других. Небольшую роль Тодд исполнил в фильме "Шоу Трумана" – там он играет полицейского в доме главного героя. Всего в биографии Тодда более 240 фильмов и сериалов.

"Персонаж должен вызывать симпатию у зрителей. В нем должно быть что-то привлекательное, что заставляет людей болеть за него, но в то же время испытывать отвращение к самой его идее. И лично я для каждого фильма создаю историю всех моих измученных людей и моих героев", – говорил Тодд в интервью Deadline в 2022 году.

Последняя картина с участием Тодда под названием "Бункер" вышла в 2024 году, пишет "Медуза".