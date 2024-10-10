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Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен сыграют у Гая Ричи

время публикации: 10 октября 2024 г., 13:14 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 13:14
Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен сыграют у Гая Ричи
AP Photo/Francois Mori

Том Харди, Хелен Миррен и Пирс Броснан завершают переговоры с кинокомпанией Paramount+ и присоединятся к новому сериалу Гая Ричи и Ронана Беннетта под названием "Сотрудник". Изначально проект должен был называться "Донованы" и стать спин-оффом сериала "Рэй Донован" от Showtime с Ливом Шрайбером в главной роли. Однако Ричи и Беннетт полностью переработали сценарий, и теперь это абсолютно самостоятельный проект без какой-либо привязки к франшизе.

Сценарий пишет Беннетт, а Ричи числится режиссером и сопродюсером проекта. "Сотрудник" стал одним из трех новых проектов, над которыми работает Ричи после премьеры сериала "Джентльмены" на стриминговой платформе Netflix весной этого года. Режиссер пишет сценарий ко второму сезону "Джентельменов" вместе со своим соавтором Мэтью Ридом. Он также работает сейчас над сериалом о молодом Шерлоке Холмсе по серии романов Энди Лейна. По версии Лейна, до того, как прославиться, Холмс тоже занимался расследованиями. В первой книге серии детектив занят поиском человека, который совершил убийство в кампусе Оксфордского университета. Главную роль в проекте сыграет Хиро Файнс-Тиффин, который раньше снимался у Ричи в "Министерстве неджентльменских дел".

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