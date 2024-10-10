БГ, "Би-2" и другие оппозиционные российские музыканты выступят на "Уэмбли-арене" в Лондоне

Стало известно, что 19 декабря в Лондоне состоится фестиваль под названием "ИNОЙ". Мероприятие пройдёт в спортивно-концертном зале "OVO Wembley Arena", примыкающем к стадиону "Уэмбли" и вмещающем 12500 человек. В концерте примут участие Борис Гребенщиков, группы "Би-2", "Каста" и "Порнофильмы", а также Noize MC и Монеточка. Ведущим вечера станет музыкальный журналист Артемий Троицкий.

Название проекта – прозрачная отсылка к иноагентскому статусу, которым в России сегодня нередко награждают музыкантов, не поддерживающих войну с Украиной. Среди участников мероприятия этим "знаком отличия" отмечены Гребенщиков, Троицкий, Монеточка, Noize MC, Лёва Би-2 и Владимир Котляров из группы "Порнофильмы".