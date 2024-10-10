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Культура

Саша Барон Коэн сыграет шовиниста для Netflix

время публикации: 10 октября 2024 г., 10:44 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 10:45
Саша Барон Коэн сыграет шовиниста для Netflix
AP Photo/Andrew Harnik

Саша Барон Коэн принял предложение стриминговой платформы Netflix сыграть главную роль в комедийном проекте "Женщины вперед". Партнершей Коэна на съемках станет Розамунд Пайк.

"Женщины вперед" – американский ремейк французской ленты "Я непростой человек" Элеонор Пурриа, которая вышла на Netflix в 2018 году. В режиссерском кресле адаптации британская постановщица Теа Шэррок ("Злобные маленькие письма", "Прекрасная игра"). Сценарий проекта пишут Кэти Зильберман, Натали Крински и Синко Полом.

Саша Барон Коэн. Фотогалерея

Барон Коэн сыграет заядлого бабника и шовиниста, который оказывается в параллельном мире, которым управляют женщины. Их лидер – доминантная женщина, обладающая суперсилой, особенно усложнит жизнь героя, привыкшего относиться к женщинам как к сексуальным игрушкам.

Дата премьеры комедии пока не назначена.

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