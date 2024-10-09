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Культура

Активисты-вандалы наклеили фото из Газы на картину Пикассо в Лондоне

время публикации: 09 октября 2024 г., 17:09 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 17:23
Национальная галерея в Лондоне
AP Photo/Alberto Pezzali

Двое активистов движения Demand (Требование) наклеили фотографию с изображением матери и ребенка из сектора Газы (работа Али Джадаллы) на картину Пикассо "Материнство" в Национальной галерее в Лондоне (43-й зал), сообщает Daily Mail.

Затем участники акции вылили красную краску на пол галереи и демонстрировали красные ладони, прежде чем были арестованы полицией.

Представитель Национальной галереи заявил, что ни одной из картин в зале не был нанесен ущерб, но подтвердил, что в настоящее время галерея закрыта для публики после инцидента.

Группа Demand ранее входила в студенческое экоактивистское движение Just Stop Oil, она призывает к двустороннему эмбарго на поставки оружия Израилю и к тому, чтобы новое правительство Великобритании отозвало все новые лицензии на нефть и газ, выданные с 2021 года. Активисты Just Stop Oil известны, например, тем, что дважды выливали суп на картины Винсента Ван Гога.

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