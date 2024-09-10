x
10 сентября 2024
|
последняя новость: 20:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 сентября 2024
|
10 сентября 2024
|
последняя новость: 20:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Израильский театр репатриантов "ДОМ чёрной СОВЫ" победил на фестивале Assitej Israel

время публикации: 10 сентября 2024 г., 09:05 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 09:06
Израильский театр репатриантов "ДОМ чёрной СОВЫ" победил на фестивале Assitej Israel
Фото предоставлено театром "ДОМ чёрной СОВЫ"
Израильский театр репатриантов "ДОМ чёрной СОВЫ" победил на фестивале Assitej Israel
Фото предоставлено театром "ДОМ чёрной СОВЫ"
Израильский театр репатриантов "ДОМ чёрной СОВЫ" победил на фестивале Assitej Israel
Фото предоставлено театром "ДОМ чёрной СОВЫ"

Спектакль "Всё просто" театра "ДОМ чёрной СОВЫ" был признан лучшим спектаклем 2024 года в номинации "Спектакли для детей младшего возраста", а также получил главный приз в номинации "Музыка к спектаклю" на 18-м национальном фестивале детских и молодёжных театров Assitej Israel.

Спектакль "Всё просто" стал первым среди более 30 участников фестиваля, включающих ведущие театры Израиля, такие как "Медиатек" и театр "Арци". Постановка впечатлила жюри своей оригинальностью, история погружает зрителей в волшебный мир, где оживают не просто обычные предметы, а материалы, из которых они сделаны: пластик превращается в балетную танцовщицу, краска рисует портреты, а скомканная бумага обретает форму добродушного гиганта.

Эта победа очень важна для молодого театра, ведь "ДОМ чёрной СОВЫ" существует всего четыре года, очень непростых года – ковид, война в Украине, война в Израиле.

Театр был основан в 2018 году группой единомышленников-репатриантов из Беларуси и России. С самого начала они хотели создать пространство, где куклы и драматические актёры будут работать вместе, а зрители – активно взаимодействовать с происходящим на сцене.

Театр специализируется на создании современных музыкальных и интерактивных спектаклей, которые вовлекают публику в волшебный мир, где оживают герои книг, звучат удивительные песни, а дети и взрослые могут проживать истории вместе.

На сегодняшний день репертуар театра включает 12 спектаклей на русском языке, два на иврите и один спектакль без слов. Особое место в репертуаре занимают музыкальные спектакли.

"Всё просто" – это волшебная история, которая позволяет зрителям взглянуть на мир под новым углом. Спектакль показывает, что привычные вещи вокруг нас могут оживать и взаимодействовать с нами, если мы откроем своё воображение и поверим в чудо. В этом мире границы реальности стираются, а магия становится неотъемлемой частью быта.

Создатели театра "ДОМ чёрной СОВЫ":

Главная волшебница театра, Аня Хитрик, также актриса, режиссер, драматург, композитор, художник по куклам, декорациям и костюмам. Превращает книги и истории в волшебные спектакли.

Сергей Руденя, Актер, художник по свету и звукорежиссер. Делает из каждого спектакля настоящую магию при помощи красивого света и звука. А еще может наколдовать снег и дождь из конфетти.

Ольга Гольберг, директор театра и актриса. Организует доставку спектаклей и волшебства в города Израиля и помогает волшебникам не отрываться от реальности.

Assitej Israel – Ассоциация театра для детей и юношества в Израиле. Это международная организация артистов и театров для молодежи. Израильское отделение было основано более пятидесяти лет назад Орной Порат. Assitej Israel поддерживается министерством культуры и спорта.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook