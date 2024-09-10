Израильский театр репатриантов "ДОМ чёрной СОВЫ" победил на фестивале Assitej Israel

Спектакль "Всё просто" театра "ДОМ чёрной СОВЫ" был признан лучшим спектаклем 2024 года в номинации "Спектакли для детей младшего возраста", а также получил главный приз в номинации "Музыка к спектаклю" на 18-м национальном фестивале детских и молодёжных театров Assitej Israel.

Спектакль "Всё просто" стал первым среди более 30 участников фестиваля, включающих ведущие театры Израиля, такие как "Медиатек" и театр "Арци". Постановка впечатлила жюри своей оригинальностью, история погружает зрителей в волшебный мир, где оживают не просто обычные предметы, а материалы, из которых они сделаны: пластик превращается в балетную танцовщицу, краска рисует портреты, а скомканная бумага обретает форму добродушного гиганта.

Эта победа очень важна для молодого театра, ведь "ДОМ чёрной СОВЫ" существует всего четыре года, очень непростых года – ковид, война в Украине, война в Израиле.

Театр был основан в 2018 году группой единомышленников-репатриантов из Беларуси и России. С самого начала они хотели создать пространство, где куклы и драматические актёры будут работать вместе, а зрители – активно взаимодействовать с происходящим на сцене.

Театр специализируется на создании современных музыкальных и интерактивных спектаклей, которые вовлекают публику в волшебный мир, где оживают герои книг, звучат удивительные песни, а дети и взрослые могут проживать истории вместе.

На сегодняшний день репертуар театра включает 12 спектаклей на русском языке, два на иврите и один спектакль без слов. Особое место в репертуаре занимают музыкальные спектакли.

"Всё просто" – это волшебная история, которая позволяет зрителям взглянуть на мир под новым углом. Спектакль показывает, что привычные вещи вокруг нас могут оживать и взаимодействовать с нами, если мы откроем своё воображение и поверим в чудо. В этом мире границы реальности стираются, а магия становится неотъемлемой частью быта.

Создатели театра "ДОМ чёрной СОВЫ":

Главная волшебница театра, Аня Хитрик, также актриса, режиссер, драматург, композитор, художник по куклам, декорациям и костюмам. Превращает книги и истории в волшебные спектакли.

Сергей Руденя, Актер, художник по свету и звукорежиссер. Делает из каждого спектакля настоящую магию при помощи красивого света и звука. А еще может наколдовать снег и дождь из конфетти.

Ольга Гольберг, директор театра и актриса. Организует доставку спектаклей и волшебства в города Израиля и помогает волшебникам не отрываться от реальности.

Assitej Israel – Ассоциация театра для детей и юношества в Израиле. Это международная организация артистов и театров для молодежи. Израильское отделение было основано более пятидесяти лет назад Орной Порат. Assitej Israel поддерживается министерством культуры и спорта.