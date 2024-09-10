Умер актер Джеймс Эрл Джонс, голос Дарта Вейдера

В США на 94-м году жизни скончался легендарный актер Джеймс Эрл Джонс, наиболее известный озвучиванием Дарта Вейдера в эпопее "Звездные войны". Он умер у себя дома в окружении семьи.

Карьера Джонса продолжалась более шести десятилетий, ему прекрасно удавались как драматические, так и комические роли. Среди его фильмов – "Конан-варвар", "Поездка в Америку", "Лучшие из лучших", "Охота за Красным Октябрем", "Прямая и явная угроза".

Визитной карточкой актера стал его глубокий бас. Он подарил свой голос не только одному из главных кинематографических злодеев всех времен, но и Муфасе в мультфильме "Король-лев". При этом Джеймс начал говорить достаточно поздно и долго боролся с заиканием.

Обладатель "Оскара", "Тони", "Эмми" и "Золотого глобуса" никогда не боялся посмеяться над собой. В сериалах "Теория большого Взрыва" и "Симпсоны" он появлялся в комической интерпретации себя самого.

Для озвучивания Дарта Вейдера Джонсу потребовалось всего несколько часов, а за работу он получил всего 7000 долларов. Поначалу его даже не указали в титрах. Однако незабываемый голос актера стал одной из главных причин превращения "Звездных войн" в культовое произведение культуры.