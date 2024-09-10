HBO проводит открытый кастинг на роли Гарри Поттера, Рона и Гермионы

В Великобритании и Ирландии объявлен открытый кастинг на роли главных геров поттерианы в новом сериале по культовым книгам Джоан Роулинг. Объявление о кастинге появилось в сети около суток назад и вызвало сомнения в его подлинности. Издание Variety связалось со студией HBO, которая отвечает за будущий сериал. В HBO подтвердили -- студия действительно проводит открытый конкурс на роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Гренджер.

В кастинге могут участвовать жители Великобритании и Ирландии, которым в апреле 2025 года, когда стартуют съемки, будет от 9 до 11 лет. В объявлении отдельно подчеркивается, что HBO стремится к "инклюзивному и разнообразному кастингу" -- приглашаются кандидаты, "независимо от их этнической принадлежности, пола, инвалидности, расы, сексуальной ориентации, гендерной идентичности", говорится в объявлении.

К заявке на участие в кастинге нужно приложить два видеоотрывка: рассказ о себе на одну минуту и чтение любого литературного отрывка или стихотворения, но не из книг о "Гарри Поттере". В объявлении особо подчеркивается требование к кандидатам говорить естественно, не пытаясь улучшить произношение или изменить акцент. Заявки принимаются до 31 октября 2024 года. Съемки пройдут в 2025-2026 году в Великобритании.

Дата премьеры новой экранизации "поттерианы" пока не объявлена. Предполагается, что релиз состоится в 2026 году. Ожидается, что шоу будет идти в течение семи сезонов, каждый из которых будет адаптацией одной из книг серии Дж. К. Роулинг. Продюсерами проекта стали Франческа Гардинер ("Наследники", "Убивая Еву") и Марк Майлод, который также станет режиссером нескольких эпизодов шоу.