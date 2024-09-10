Продюсера Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали

Американского продюсера Харви Вайнштейна, который отбывает срок в тюрьме Райкерс-Айленд по обвинениям в сексуализированном насилии, экстренно прооперировали. 72-летний продюсер почувствовал себя плохо и был госпитализирован в больницу "Белвью" в Нью-Йорке, где ему сделали операцию на сердце. Это уже пятая госпитализация 72-летнего Вайнштейна за последние пять месяцев.

На этой неделе суд Нью-Йорка должен провести новое судебное заседание по выдвинутым против Вайнштейна обвинениям. Продюсер свою вину отрицает.

В марте 2020 года Вайнштейн был приговорен судом Нью-Йорка к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к сексу. В апреле 2024 года апелляционный суд отменил приговор, постановив, что Вайнштейн не получил справедливого судебного разбирательства. В 2022 году суд в Лос-Анджелесе дополнительно приговорил продюсера к 16 годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании. Поэтому даже после отмены приговора в Нью-Йорке Вайнштейн продолжил отбывать тюремное заключение в Райкерс-Айленд. 5 сентября 2024 года королевская прокурорская служба Великобритании(CPS) объявила, что не будет предъявлять Вайнштейну обвинения в сексуальных домогательствах, поскольку не удалось доказать вину продюсера.