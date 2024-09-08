Трейлер фильма "Майнкрафт" собрал миллион дизлайков

Первый трейлер будущего фильма по культовой игре "Майнкрафт" собрал более 1.2 миллиона дизлайков за четыре дня. Судя по комментариям под тизером, зрителям не понравилась попытка соединить игровое кино с особенной графикой игры, которая является ее фирменным стилем. Всего за четыре дня ролик посмотрели 34 миллиона пользователей, из которых только 600 тысяч поставили ему положительные оценки, остальные же промолчали, оставили саркастические комментарии или обошлись дизлайком. Вполне вероятно, студии Warner Bros., отвечающей за фильм, придется прислушаться к отзывам будущих зрителей и поработать над тем, чтобы графика и концепция фильма приблизились к игре, в которую, по статистике, ежемесячно играет более 166 миллиона игроков. Фильм "Майнкрафт" должен выйти в 2025 году. Главные роли сыграли Джек Блэк, Джейсон Момоа, Даниэль Брукс, Себастиан Юджин Хансен и Эмма Майерс. В режиссерском кресле семейная пара Джаред и Джеруша Хесс ("Девяносто пять чувств").

Еще одной неудачной попыткой заинтриговать зрителя стал выход трейлера будущего фильма студии Disney "Белоснежка" с Рейчел Зеглер и Галь Гадот в главных ролях. Фильм по сценарию Греты Гервиг уже не раз подвергался критике поклонников оригинальной версии сказки. В первую очередь за выбор Зеглер на главную роль. Вышедший месяц назад тизер новой "Белоснежки" посмотрело более 9 миллионов зрителей, миллион из которых поставили ролику дизлайк, одобрительных же реакций у видео всего 86 тысяч. Зрители также оставляют критические комментарии под трейлером. Автор одного из таких отзывов отметил: "Они наконец сделали это. Они сняли фильм, который пираты не захотят украсть".