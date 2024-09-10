Мадонна выложила снимки с бат-мицвы приемных дочерей, но затем удалила фото

Американская поп-звезда Мадонна в воскресенье, 8 сентября, выложила в своем Instagram фотографии с празднования бат-мицвы своих 12-летних дочерей-близнецов Стеллы и Эстер. Эти снимки опубликовало издание People и многие другие, в том числе израильские, СМИ.

На снимках было показано, как Стелла и Эстер произносят благословение вместе с раввином, как сидят в синагоге во время празднования рядом с матерью. 18-летний сын Мадонны, Дэвид, также присутствовал на празднике. Ему было доверено держать свиток Торы.

Вскоре после этого Мадонна удалила публикацию с фотографиями с бат-мицвы из своего Instagram, оставив однако другую подборку снимков и видео – с празднования 12-летия Стеллы и Эстер.

Мадонна. Фотогалерея

Знаменитой американской певице Мадонне – актрисе, танцовщице, продюсеру, режиссеру, писательнице – 66 лет.

Мадонна Луиза Вероника Чикконе Ричи ("Мадонна") родилась в Бэй-Сити, штат Мичиган. Свою музыкальную карьеру она начала в 1979 году как барабанщица в нью-йоркской рок-группе Дэна Гилроя Breakfast Club, и вскоре перешла к игре на гитаре и пению. Тогда никто не мог предположить, что в 2000 году Мадонна войдет в "Книгу рекордов Гиннеса" как самая успешная исполнительница всех времен. С конца 80-х за Мадонной прочно закрепился титул "королевы поп-музыки".

Она – одна из самых успешных женщин в шоу-бизнесе. Журнал Forbes оценивает ее личное состояние в 580 миллионов долларов.

Многие годы Мадонна изучала Каббалу, взяла себе еврейское имя Эстер, неоднократно посещала Израиль. В 2009 году террористы из Газы угрожали отрезать ей голову за поддержку еврейского государства.

У Мадонны шесть детей – родных и приемных. Эстер и Стеллу она удочерила в 2017 году.