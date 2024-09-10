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Культура

Группа Mashina выпустила песню, пролежавшую в архиве более 30 лет

время публикации: 10 сентября 2024 г., 17:55 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 17:55
Группа Mashina выпустила песню, пролежавшую в архиве более 30 лет
Hadas Parush/Flash90

Популярная израильская рок-группа Mashina готовит к переизданию альбом "שיא הרגש" ("Эмоциональный пик"), оригинальная версия которого вышла в 1993 году. В ходе изучения архивов того времени музыканты наткнулись на песню, которая в конечном счёте не вошла в пластинку и так и осталась неопубликованной. Композиция называется "להתראות אהובתי" ("Прощай, моя любовь") – смикшированная заново, с учётом доступных сегодня технологий, она станет частью новой версии альбома, которая выйдет под другим, расширенным названием: "פחי שואו והמופע של שיא הרגש". Участники Mashina также выложили трек для прослушивания на своём YouTube-канале.

"שיא הרגש" – один из самых популярных альбомов "Машины". Вскоре после выпуска он получил золотой, а затем и платиновый сертификат рекорд-индустрии Израиля. Согласно первоначальной идее музыкантов, пластинка должна была представлять собой рок-оперу о тиране, поработившем далёкую планету с помощью "металлического шума", а также герое по имени Пахи Шоу, который бросил ему вызов. Впрочем, в финальном варианте пластинки сохранились лишь разрозненные намёки на концептуальный сюжет. Среди песен с "איש הרגש", имевших наибольший успех, – "גברת שרה השכנה", "דני" и "נגעה בשמים".

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