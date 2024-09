Рэпер Кендрик Ламар станет хедлайнером шоу в перерыве "Супербоула"

Стало известно, кто будет хедлайнером следующего шоу в перерыве "Супербоула", финального матча сезона Национальной футбольной лиги США. Это рэпер Кендрик Ламар, проанонсировавший участие в мероприятии в специальном видео на собственном YouTube-канале. Матч – и выступление Ламара в антракте – состоится в Новом Орлеане в спорткомплексе "Caesars Superdome" 9 февраля 2025 года.

Кендрик Ламар – один из самых популярных рэп-исполнителей в США. В его резюме – 17 премий "Грэмми", а также первая и единственная в истории Пулитцеровская премия, присуждённая музыканту не из академической или джазовой сферы. В 2018 году жюри Пулитцера наградило альбом Ламара "Damn" с формулировкой: "виртуозная коллекция песен, объединённых подлинностью речи и динамичными ритмами; набор захватывающих музыкальных виньеток, отражающих жизнь современных афроамериканцев во всей её сложности".

Выступление в перерыве "Супербоула" – один из пиков коммерческого успеха и творческого признания для американских музыкантов. Это событие традиционно собирает рекордную телеаудиторию. Среди артистов, в разные годы бывших хедлайнерами Halftime Show, – Майкл Джексон, U2, The Rolling Stones, Пол Маккартни, Мадонна, The Who, Бейонсе, Coldplay, Брюс Спрингстин, Рианна и многие другие. Кендрик Ламар также уже принимал участие в шоу, в 2022 году, в качестве одного из гостей на выступлении рэпера и продюсера Доктора Дре.