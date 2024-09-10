Умерла старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако

10 сентября в возрасте 86 лет скончалась старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. Она служила в театре с 1965 года, сыграла множество ролей.

Церемония прощания пройдёт в Театре на Таганке 12 сентября. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище Москвы.

Марина Полицеймако. Краткая биография

Родилась 10 мая 1938 года в Ленинграде в семье актёра Ленинградского Большого драматического театра Виталия Полицеймако и актрисы Нового театра Евгении Фиш, первой эстрадной партнёрши Александра Менакера. Во время Великой Отечественной войны была с родителями эвакуирована в Киров. Окончила Театральное училище имени Б.В.Щукина.

С 1965 года и до конца жизни была актрисой московского Театра драмы и комедии на Таганке. Играла преимущественно характерные и комедийные роли. С 1988 года заслуженная артистка РСФСР. Снялась в десятках фильмов и сериалов.

Была женой актера Семена Фарады.