"Заповедник 165": Служба спасения Украины. Как отдыхает оппозиция. Горячие новости. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 165-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Сюжет о том, как Меркель, Макрон и Байден помогали Зеленскому справиться с соседом-агрессором.

2. Телепередача о пришитых оппозиционерам делах.

3. Любимые герои читают веселые куплеты о самом главном в России и мире.



Инфоповоды:

– Во время видеоконференции с Путиным Меркель и Макрон выразили озабоченность концентрацией российских войск на границе с Украиной.

– Состоялись телефонные переговоры Байдена и Зеленского. Президент США пообещал поддержать Украину в случае конфликта с Россией.

– В Москве прошло заседание суда по делу Соболь, обвиняемой в "проникновении в жилище" возможного отравителя Навального.

– Сотрудница RT Бутина посетила Навального в колонии и пришла к выводу, что тот выглядит нормально, а условия, в которых тот содержится, вовсе не "бесчеловечные".

– КГБ Беларуси внес Тихановскую в "перечень террористов".

– Роспотребнадзор не дал провести в Санкт-Петербурге фестиваль "Артдокфест".

– Мария Захарова заявила о бездоказательности обвинений в хакерских атаках со стороны РФ на депутатов бундестага.

– По улицам Каира торжественно провезли мумии древних правителей страны.

– Лидер ХДС Лашет призвал ввести в Германии "переходный локдаун".

– В Вене прошло заседание по ядерной сделке. Представители Ирана отказались от прямых контактов с делегацией США.

– Матвиенко раскритиковала текст песни Манижи для Евровидения.



Все выпуски "Заповедника" (DW)