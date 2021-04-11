"Заповедник 165": Служба спасения Украины. Как отдыхает оппозиция. Горячие новости. Мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 165-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
В новом выпуске:
1. Сюжет о том, как Меркель, Макрон и Байден помогали Зеленскому справиться с соседом-агрессором.
2. Телепередача о пришитых оппозиционерам делах.
3. Любимые герои читают веселые куплеты о самом главном в России и мире.
Инфоповоды:
– Во время видеоконференции с Путиным Меркель и Макрон выразили озабоченность концентрацией российских войск на границе с Украиной.
– Состоялись телефонные переговоры Байдена и Зеленского. Президент США пообещал поддержать Украину в случае конфликта с Россией.
– В Москве прошло заседание суда по делу Соболь, обвиняемой в "проникновении в жилище" возможного отравителя Навального.
– Сотрудница RT Бутина посетила Навального в колонии и пришла к выводу, что тот выглядит нормально, а условия, в которых тот содержится, вовсе не "бесчеловечные".
– КГБ Беларуси внес Тихановскую в "перечень террористов".
– Роспотребнадзор не дал провести в Санкт-Петербурге фестиваль "Артдокфест".
– Мария Захарова заявила о бездоказательности обвинений в хакерских атаках со стороны РФ на депутатов бундестага.
– По улицам Каира торжественно провезли мумии древних правителей страны.
– Лидер ХДС Лашет призвал ввести в Германии "переходный локдаун".
– В Вене прошло заседание по ядерной сделке. Представители Ирана отказались от прямых контактов с делегацией США.
– Матвиенко раскритиковала текст песни Манижи для Евровидения.
Все выпуски "Заповедника" (DW)
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