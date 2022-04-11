"Эгед": 20 живописных мест, куда можно добраться без машины
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Песах - долгожданный праздник для всех израильтян. Для кого-то это символ нового начала, для кого-то праздник свободного духа, а для кого-то детские каникулы, отпуск и половинка рабочего дня. На неделю страна замедляется. Это прекрасная возможность узнать свой дом лучше, увидеть, в какой красивой и многогранной стране мы живем. ⠀
Компания Эгед предлагает отправиться в незабываемое путешествие по Израилю. Мы публикуем для вас список мест в самых живописных уголках страны, куда вы можете добраться без машины, автобусами Эгед.
Центр страны
1. Иерусалимский зоопарк (Иерусалим) - маршруты Эгед №26а, №33
2. Музей Диаспоры (музей еврейского народа АНУ, Тель-Авив) - маршруты Эгед №271
3. Иерусалимский музей Израиля - маршруты Эгед №7, №14, №35, №66, №66а, №9
4. Израильский детский музей (Холон) - маршруты Эгед №271, №4, №76, №146
5. Парк "Мини Израиль" (Латрун) - маршруты Эгед №432, №433
Эйлат
6. Городская набережная – маршруты Эгед №1, №2, №5, №6, №10, №11 №15, №16, №30, №50-алеф
7. Музыкальный фонтан – маршруты Эгед №1, №2, №5, №6, №10, №11 №15, №16, №30, №50, №50-алеф
8. Торгово-развлекательный центр Ice Mall – маршруты Эгед №1, №2, №5, №6, №10, №11, №15, №16, №50, №50-алеф
9. Подводная обсерватория – маршруты Эгед №30, №15
10. Природный заповедник "Коралловый пляж" – маршруты Эгед №30, №15
11. Крокодилья ферма Crocoloco (Ир Овот) – все маршруты Эгеда, направляющиеся в Эйлат и в обратную сторону (4 шоссе)
⠀⠀ Север
12. Парк древнего Кацрина – маршруты Эгед №843 и №966
13. Музей японского искусства – маршруты Эгед №23, №30, №31, №32, №34, №136
14. Хайфский музей искусств - маршруты Эгед №6, №12, №23, №28, №40, №42, №110, №111, №112, №136
15. Хайфский национальный морской музей - маршруты Эгед №3, №5, №17, №24, №31, №43, №110, №111, №112
16. Хайфский городской музей - маршруты Эгед №3, №8, №12, №14, №16, №17, №18, №19, №21, №24, №28, №36-алеф, №37, №40, №112 (из Нешера), №136
17. Национальный парк Ган-ХаШлоша – маршруты Эгед №843
Мёртвое море
18. Заповедник "Эйн Геди" – маршруты Эгед №444, №486, №487
19. Национальный парк Масада – маршруты Эгед №444, №487, №384, №421
20. Национальный парк Кумран – маршруты Эгед №444, №486, №487
Накануне поездки мы рекомендуем сверить информацию с той, что представлена на официальных сайтах указанных мест. Эгед не несет ответственности за изменения в расписании и условиях посещения данных мест.
Проверить точное время поездки, проложить собственный машруты, узнать стоимость билета и время в пути вы можете на сайте Эгед по ссылке.
На нашей странице в Фейсбуке под последним постом мы ждем ваших комментариев: какие места вы советуете посмотреть в нашей стране?
Хороших выходных, с праздником и приятной дороги!
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