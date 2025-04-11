Иван Ургант: интервью о телевидении, любимых женщинах и вечернем себе

Иван Ургант, наследник знаменитой фамилии, сделал фантастическую и, что важно, самостоятельную карьеру на телевидении. В нем как будто соединились таланты его одаренных родителей, бабушек и дедушек, умножились на его работоспособность и удачу. Выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства, он начинал на петербургском радио и телевидении, перебрался в Москву и шаг за шагом, год за годом становился все более востребованным и обожаемым зрителями телеведущим. "Смак" и "Евровидение 2009", "Прожекторперисхилтон" и, наконец, ежедневную вечернюю программу "Вечерний Ургант" смотрели миллионы.

С февраля 2022 года Иван не работает на телевидении. Он много занимается благотворительностью, снялся в драматической роли в фильме "Во сне ты горько плакал", издал забавную книгу "Припухлые железы жизни". А в 2025-м появилась новость: Ургант вместе с частью команды своей программы отправляется в тур с шоу под названием "Живой Ургант". А начнется этот тур двумя концертами в Израиле: 16 апреля в Хайфе и 19 апреля в Тель-Авиве.

Беседовала Ольга Черномыс.

Программа "Вечерний Ургант" выходила на телевидении 10 лет, и мы тоже часто смотрели ее. Как будет выглядеть сценическая версия?

Точно так же, как по телевизору, только совершенно по-другому. Мы покажем, как все это происходит на программе. У зрителей появится возможность побывать на съемках. По крайней мере, мы стараемся все для этого сделать. Будут гости. Будет музыка. Буду я. Будет стол. Будет диван.

Как известно, "Вечерний Ургант" был российской адаптацией американского формата Late Night Show с легендарными ведущими. Вы бывали на съемках этих программ?

Мы ездили в Америку, были у Фэллона, у Киммела, у Колбера, у Стюарта. Кстати, Джон Стюарт – очень интересный пример в профессии: вел The Daily Show с 1999 года, затем ушел из программы в 2015 году, занявшись режиссурой. А потом выяснилось, что политическая ситуация в стране требует его возвращения. И в 2024 году он вернулся и вел программу весь год перед выборами. И, судя по тому, что происходит сейчас, он уже навряд ли уйдет с телевидения. Потому что он теперь там как медведь в малиннике.

И это понятно, такое влияние на огромную аудиторию. Шоу этого формата во всех странах, где оно есть – одна из главных программ на телевидении. И ведущие становятся влиятельными фигурами – как, например, были Джонни Карсон и Дэвид Леттерман. Кто еще? Джимми Фэллон?

Карсон, Леттерман, а дальше история рассудит, кто будет следующий в этом ряду. Идет большой спор – кто является наследником Леттермана. Каждый из нас думает, что он.

А кто вам нравится из ведущих?

Да я всех их горячо люблю. Причем не только на телевидении, вот недавно начал слушать подкаст Конана О'Брайена.

Как объяснить феномен – ведущий программы именно такого формата становится настолько популярным в каждой стране? Ведь вроде бы ничего сверхъестественного: шутки, интервью, музыка.

Мне кажется, ничего сложного здесь нет. Каждый день тебя показывают по телевизору, к тебе приходят популярные артисты. И если ты особо глупостей не совершаешь, то в-принципе, всегда есть шанс, что люди будут следить за тобой и твоей передачей.

В прошлом году вышел фильм Saturday Night Show, в котором рассказана история первого выхода в прямой эфир еще одной легендарной программы. Как вам?

Фильм мне очень понравился. Я бывал несколько раз на Saturday Live, мы знакомились там со сценаристами и смотрели, как там это все снимается. Не за кулисами, правда, находясь в студии. Я тут недавно с удовольствием посмотрел выпуск, посвященный 50-летию программы. Очень, кстати, понравилась песня Пола Саймона и Сабрины Карпентер. Почему-то она меня тронула до глубины души. Там же выступал с монологом Стив Мартин, которого я очень ценю.

Обстановка перед первым эфиром, которая показана в фильме, похожа на то, что происходит на самом деле?

Думаю, да, это было похоже на первый прямой эфир. У нас точно это было похоже, все бегали, суетились. Не так сильно, как в фильме, но тем не менее. Всем, кто любит телевидение – предлагаю посмотреть это кино. В нем хорошие шутки и интересные отсылки к любопытным историческим персонажам. Например, Джей Кей Симмонс в роли Милтона Берла, или Дядюшки Милти – первого и самого популярного ведущего в Америке. Его называли Мистер Телевидение.

В вашей программе побывали все главные знаменитости страны, звезды мирового шоу-бизнеса и Голливуда. Вы разговаривали в эфире с Аленом Делоном, с Робертом де Ниро, Джастином Тимберлейком, Хью Джекманом, Пирсом Броснаном, Антонио Бандерасом, с Билли Айлиш и многими, многими другими. С кем было трудно установить контакт?

Честно говоря, вначале со звездами было трудно, потому что я волновался. А чем дальше – тем проще. Легче всего с теми, кто приходит, прекрасно понимая, куда он идет, на что он идет, что ждать – с теми, кто относится к посещению этого шоу как к части своей звездной жизни. С таким людьми всегда работать очень приятно, весело и понятно.

Вы не просто разговаривали, но и шутили, "подкалывали" их, а это всегда рискованная вещь. Случалось ли, что после эфира вы с кем-то стали друзьями? Или, наоборот, испортились отношения?

Нет, ни с кем не испортились отношения. Да посмотрите на мою жизнь. Ну. с кем у меня испортились отношения? Да ни с одним человеком! С кем я подружился? Да тоже особо ни с кем. У меня есть друзья и близкие люди. И, честно говоря, количество посещений некоторыми из них моего шоу никак не влияло на нашу дружбу.

Кажется, что самое сложное и самое привлекательное в этих передачах – те самые шутки, небольшие комментарии об актуальных событиях, которые ведущий произносит в начале программы. Как их придумывали?

Да как всегда. Садились и начинали ржать. И писали шутки. Я находился все время в таком режиме, что бывали дни, когда я приходил с пустой головой в студию, и буквально за несколько часов что-то появлялось. Честно говоря, это и есть самая любимая часть моей работы. Именно она делает подобного рода программы максимально приближенным к существованию в том же времени, в котором существуют зрители.

А кто сочинял шутки?

Наша авторская группа, включая меня. Ребята – мои близкие друзья, мы собираемся вместе и пишем.

В шоу, который вы показываете в Израиле, будут постоянные участники "Вечернего Урганта", и в том числе Александр Гудков. Правда ли, что он и был автором большинства шуток?

Саша не был автором большинства шуток, он был частью команды. Очень важной. Если представить нашу передачу как один организм, Гудков – наша поджелудочная железа. Мы даже до конца не понимаем, где она, а жить без нее совершенно невозможно. И Саша – автор очень многих сумасшедших и гомерически смешных идей.

Столько лет, каждый день в эфире, интервью со знаменитостями – оставалось ли волнение или в какой-то момент наступил эффект привыкания?

И то, и другое. Волнение всегда присутствует, но и привычка появляется. Это как с велосипедом. Каждый год, когда начинается велосезон, я сажусь на велосипед, на котором не ездил всю зиму. Думаю, сейчас я как врежусь куда-нибудь и бесславно закончится жизнь моя. Но потом все вспоминается. И мышцы довольно быстро приходят в тонус. Точно так же и здесь: волнуешься, переживаешь, но как только все начинается, твой опыт тебе помогает.

Вы скучаете по этой программе, по телевидению?

Я стараюсь не скучать вообще. А что касается передачи, я скучаю прежде всего по людям, которые меня окружали, а я окружал их. Потому что мы горячо любили и любим друг друга. Это самое ценное, что я могу за эти десять лет записать в свою записную книжечку: у нас получилось стать по-настоящему родными, близкими, любящими, поддерживающими друг друга людьми. По ним, конечно, я скучаю. Как по семье. У нас, кстати, это так и называлось – семья.

Кстати, о семье. Вы ведь третье поколение актерской семьи: ваша мама Валерия Киселева была замечательной актрисой, папа Андрей Ургант известный актер и телеведущий. Бабушка Нина Ургант, дедушка Лев Милиндер, все актеры. Подрастает ли четвертое поколение? Интересуется ли профессией?

Да, подрастает четвертое поколение. Вчера моя младшая дочь Лера, ей 10 лет, сказала: "Я уже точно решила. Я буду либо флористом, либо актрисой". И я, и все в нашей семье очень надеемся, что она будет именно флористом. Потому что глобальное потепление, профессия довольно перспективная с точки зрения успеха. Все как зацветет, а тут и она с секатором, моя младшая дочь.

А еще растет у вас дочь по имени Нина Ургант. Есть ли в ней черты ее знаменитой прабабушки?

Да, безусловно, у Нины прабабушкина улыбка, и вообще они очень похожи. Недавно я записывал одну песню. И выяснилось, что у них еще и голоса похожи, интонации. И это, конечно, чудеса. Так что Нина похожа на бабушку, Лера похожа на мою маму. А я похож на всех четверых.

Как вы проводите время семьей?

Хочется соврать, что мы ходим в музеи каждые выходные, собираемся на обзорные экскурсии по городу. Но мы будни проводим в городской среде, а на выходные чаще всего все вместе уезжаем на дачу. Ну и конечно, вместе путешествуем.

Давайте о путешествиях. Когда вы впервые побывали в Израиле и какое впечатление тогда он произвел?

В первый раз я приехал в Израиль в 1995 году. И страна произвела на меня совершенно феноменальное впечатление. Это была настоящая заграница. Мне было 17 лет. В России джинсы Levis сложно было купить, а в Тель-Авиве в районе старой Таханы Мерказит был гигантский рынок, на котором продавались эти Levis любых цветов, произведенные, мне кажется, метрах в двадцати от этой Таханы Мерказит. И стоили они 10 или 15 долларов. Я купил их, надел, потом постирал, и вся краска осталась в ванной.

Израиль произвел на меня замечательное впечатление еще и потому, что на тот момент там жили моя прабабушка и бабушка – сестра моего дедушки. Эти женщины меня воспитали и были мной горячо любимы. А самое главное – они меня очень любили. Ну не мне вам рассказывать, как могут две еврейские женщины любить одного маленького мальчика.

И Нелечка – моя тетушка и моя бабушка сделали все, чтобы я посмотрел Израиль. У меня была потрясающая трехдневная поездка на север. Не знаю как сейчас, а тогда экскурсоводами выступали люди, которые буквально только что уехали из Эрмитажа. Я до сих пор вспоминаю эту поездку. Мы ночевали в кибуце, были на Кинерете, в Назарете. Три недели я провел в Израиле. Я об этом буду рассказывать на концерте, и будет интересно сравнить со зрителями наши первые впечатления.

Что связывает вас со страной? Ну кроме паспорта и фильма, который вы здесь снимали?

Выяснилось, что это часть меня. Я ничего не могу с этим сделать. И даже – самое главное – не хочу ничего с этим делать. Мне всегда была очень интересна история Израиля. Всегда хотел разобраться, что там происходит, почему. Как может быть, что такая маленькая, окруженная со всех сторон "друзьями" страна является такой счастливой? И такой дружной. Это меня очень интересует. В Израиле живет огромное количество моих друзей, знакомых. Моих зрителей – я знаю это благодаря тому, что они мне пишут. В Израиле похоронены мои бабушки. Это тоже часть меня.

Приходилось ли вам выступать в Израиле?

Никогда. И призываю вас стать свидетелями этого дебюта, для меня это очень важно. Я много раз выходил из моря в Израиле. Много раз выходил от врача в Израиле. Несколько раз выходил из себя в Израиле. Но никогда не выходил в Израиле на сцену. И буду рад увидеть наконец-то своих израильских зрителей и в очередной раз доказать, что евреи как никто умеют смеяться над собой. В нашей программе зрителей мы всегда воспринимаем как соавторов.

Кстати, действительно, реакция зрителей, да и просто их присутствие делало эту программу более живой.

Знаете, после каждой программы наш фотограф всегда делал фотографию зрительного зала. И мы публиковали фото зрителей на нашей странице и подписывали дату съемок. У меня таких фотографий накопилось столько же, сколько передач, 1700 штук. Я иногда их пересматриваю – и мое сердце тает.