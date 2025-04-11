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Культура

"Оскар" вводит премию для каскадеров

Кинопремия
Оскар
США
время публикации: 11 апреля 2025 г., 05:53 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 05:59
"Оскар" вводит премию для каскадеров
Matt Sayles/Invision/AP

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила, что с 2027 года будет введена новая номинация для национальной кинопремии США "Оскар" – за достижения в области постановки каскадерских трюков.

Объявлено, что "Оскар" каскадерам начнут вручать, начиная с 100-й церемонии – то есть весной 2028 года.

Правила участия и голосования для получения премии "Оскар" в этой номинации будут объявлены в 2027 году.

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