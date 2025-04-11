"Оскар" вводит премию для каскадеров

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила, что с 2027 года будет введена новая номинация для национальной кинопремии США "Оскар" – за достижения в области постановки каскадерских трюков.

Объявлено, что "Оскар" каскадерам начнут вручать, начиная с 100-й церемонии – то есть весной 2028 года.

Правила участия и голосования для получения премии "Оскар" в этой номинации будут объявлены в 2027 году.