"Оскар" вводит премию для каскадеров
время публикации: 11 апреля 2025 г., 05:53 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 05:59
Американская академия кинематографических искусств и наук объявила, что с 2027 года будет введена новая номинация для национальной кинопремии США "Оскар" – за достижения в области постановки каскадерских трюков.
Объявлено, что "Оскар" каскадерам начнут вручать, начиная с 100-й церемонии – то есть весной 2028 года.
Правила участия и голосования для получения премии "Оскар" в этой номинации будут объявлены в 2027 году.
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// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 03 марта 2025