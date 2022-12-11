"Заповедник 242": Слухи о переговорах. Протесты в Иране. Трибунал для всех. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 243-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

В этом выпуске:

1. Политическая обсерватория попыталась установить связь с далекой от реальности планетой.

2. В баре Кремля вырос ассортимент иноагентов, Бастрыкин выигрывает премию "юрист года".

3. Новогоднее путешествие: пеший круиз по Донбассу от трэвел-блогеров Собянина, Шойгу и Рогозина.

4. Золотов проводит тренинг по подавлению протестов в Иране.

5. Локдаун в Китае, свобода слова от Маска и забастовки по-английски в нашей солянке по международным новостям.

6. Песня об объединяющем трибунале для российских пропагандистов и военных.

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Инфоповоды:

– Байден заявил, что готов провести переговоры с Путиным, если тот заинтересован в завершении войны.

– По словам Пескова, Путин готов вернуться к переговорам, но на своих условиях.

– В несколько посольств и консульств Украины в Европе пришли посылки, в которых находились глаза животных.

– Медведев вручил председателю СК РФ Бастрыкину премию "Юрист года".

– С 1 декабря все, признанные в РФ "иноагентами", объединены в единый реестр, с публикацией в СМИ их персональных данных, таких как ИНН и СНИЛС.

– Симоньян на шоу Соловьева предложила всех оппозиционеров судить по статье "госизмена".

– Несмотря на обещание не повышать тарифы на ЖКХ до июля 2024 года, правительство России повысило их с 1-го декабря 2022 года примерно на 9 процентов.

– Собянин сообщил о своей поездке на "линию обороны" российской армии.



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– Шойгу посетил Минск и встретился с Лукашенко.

– СМИ опубликовали фото Рогозина на фронте. Как утверждают журналисты, почти вся экипировка на нем сделана в странах НАТО.



– По сообщениям иранских оппозиционных ресурсов, Иран обратился за помощью в подавлении протестов к России.



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– На фоне антиправительственных протестов власти Ирана заявили о предстоящем упразднении "полиции нравов" и об изменении закона об обязательном ношении хиджабов.

– На фоне протестов против ковидных ограничений власти КНР объявили о некотором смягчении политики "нулевой терпимости" к ковиду.

– Маск опубликовал некоторые внутренние документы Twitter, свидетельствующие о том, что Демпартия США обращалась к соцсети с просьбой ограничить распространение негативной информации о семье Байдена. Представители Республиканской партии также обращались к соцсети с просьбами о блокировках нежелательной для них информации.

– Волна забастовок в Великобритании.

– Симоньян заявила, что в случае поражения России трибунал ждет даже дворника, который подметает Кремль.



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– Скабеева сказала, что виноватыми будут все, даже те, "кто мимо проходил".

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Все выпуски "Заповедника" (DW)