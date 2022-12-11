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    Досуг

    "Заповедник 242": Слухи о переговорах. Протесты в Иране. Трибунал для всех. Мультсатира

    время публикации: | последнее обновление:
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    Проект "Заповедник"

    Проект "Заповедник" представил новую, 243-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

    В этом выпуске:
    1. Политическая обсерватория попыталась установить связь с далекой от реальности планетой.
    2. В баре Кремля вырос ассортимент иноагентов, Бастрыкин выигрывает премию "юрист года".
    3. Новогоднее путешествие: пеший круиз по Донбассу от трэвел-блогеров Собянина, Шойгу и Рогозина.
    4. Золотов проводит тренинг по подавлению протестов в Иране.
    5. Локдаун в Китае, свобода слова от Маска и забастовки по-английски в нашей солянке по международным новостям.
    6. Песня об объединяющем трибунале для российских пропагандистов и военных.

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    Инфоповоды:
    – Байден заявил, что готов провести переговоры с Путиным, если тот заинтересован в завершении войны.
    – По словам Пескова, Путин готов вернуться к переговорам, но на своих условиях.
    – В несколько посольств и консульств Украины в Европе пришли посылки, в которых находились глаза животных.
    – Медведев вручил председателю СК РФ Бастрыкину премию "Юрист года".
    – С 1 декабря все, признанные в РФ "иноагентами", объединены в единый реестр, с публикацией в СМИ их персональных данных, таких как ИНН и СНИЛС.
    – Симоньян на шоу Соловьева предложила всех оппозиционеров судить по статье "госизмена".
    – Несмотря на обещание не повышать тарифы на ЖКХ до июля 2024 года, правительство России повысило их с 1-го декабря 2022 года примерно на 9 процентов.
    – Собянин сообщил о своей поездке на "линию обороны" российской армии.

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    – Шойгу посетил Минск и встретился с Лукашенко.
    – СМИ опубликовали фото Рогозина на фронте. Как утверждают журналисты, почти вся экипировка на нем сделана в странах НАТО.

    – По сообщениям иранских оппозиционных ресурсов, Иран обратился за помощью в подавлении протестов к России.

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    – На фоне антиправительственных протестов власти Ирана заявили о предстоящем упразднении "полиции нравов" и об изменении закона об обязательном ношении хиджабов.
    – На фоне протестов против ковидных ограничений власти КНР объявили о некотором смягчении политики "нулевой терпимости" к ковиду.
    – Маск опубликовал некоторые внутренние документы Twitter, свидетельствующие о том, что Демпартия США обращалась к соцсети с просьбой ограничить распространение негативной информации о семье Байдена. Представители Республиканской партии также обращались к соцсети с просьбами о блокировках нежелательной для них информации.
    – Волна забастовок в Великобритании.
    – Симоньян заявила, что в случае поражения России трибунал ждет даже дворника, который подметает Кремль.

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    – Скабеева сказала, что виноватыми будут все, даже те, "кто мимо проходил".

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    Все выпуски "Заповедника" (DW)

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