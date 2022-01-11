Драматурга, написавшего пьесу, вызвали в театр заменить на сцене заболевшего актера

Во вторник, 11 января, из-за болезни актера оказался на грани срыва спектакль "Абулла Шварц", идущий на сцене тель-авивского театра "Бет-Лесин" при участии известных актеров Ави Кушнира и Анат Ваксман.

Администрация театра нашла оригинальный выход из сложившегося положения: на замену заболевшему актеру был приглашен тот, кто лучше других знаком с текстом пьесы - ее автор, Рами Веред.

Драматург в этот вечер вышел на сцену вместо заболевшего коронавирусом Итая Полищука.