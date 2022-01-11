"Мисс Вселенная 2021" Харнааз Сандху: корона за кошку на сцене

21-летняя Харнааз Сандху – не первая представительница Индии, победившая на конкурсе "Мисс Вселенная". Индианки побеждали на этом конкурсе в 1994 и 2000 годах. Но, благодаря интернету и соцсетям, Харнааз стала самой знаменитой и обсуждаемой индианкой, завоевавшей корону королевы красоты Miss Universe.

Прошел месяц после финала конкурса "Мисс Вселенная 2021", проходившего в израильском курортном городе Эйлат. Но до сих пор индийские СМИ пишут о победе Сандху так, словно описывают вчерашние события.

Финал конкурса "Мисс Вселенная 2021". Фоторепортаж

Многие комментаторы считают, что победа Харнааз была предопределена, когда после отбора 16 финалисток ведущий шоу Стив Харви предложил конкурсанткам рассказать о своих достижениях, а индианку неожиданно попросил продемонстрировать свое лучшее воплощение животного (Сандху ранее в интервью говорила о своих домашних питомцах и о том, что умеет изображать их). Сначала "Мисс Индия" вроде бы растерялась, во всяком случае она воскликнула: "О, боже мой, Стив! Я не ожидала, что мне придется это делать перед всем миром". После этого она весьма впечатлила жюри, изобразив на сцене уверенную в себе грациозную кошку, пишет издание Republic World.

Сайт Outlook India приводит определение красоты, которое дает Харнааз Сандху. Она считает, что красота – не только то, насколько человек хорошо собой внешне, но и то, насколько он сам чувствует себя красивым и насколько это помогает ему в трудных ситуациях. "Речь идет о вашей индивидуальности, об ауре... О том, как вы можете преобразить все, что вас окружает", – говорит она. И далее: "Для меня красота – это навсегда. Это то, что остается в вас, и вы можете найти красоту во всем, куда бы вы ни пошли, независимо от того, что вы видите. И вы благодарны за это. Она (красота) бессмертна. Она остается навсегда, даже после смерти".

Харнааз Каур Сандху родилась 3 марта 2000 года в деревне Кохали в округе Гурдаспур (Пенджаб). В 2006 году семья переехала в Англию, а через два года вернулась в Индию и поселилась в городе Чандигарх. Девочка посещала государственную школу Шивалик и последипломный государственный колледж для девочек в Чандигархе, получила степень магистра государственного управления. В то же время Харнааз выступала в роли профессиональной модели. В сентябре 2021 года она победила на конкурсе "Мисс Вселенная Индия", а спустя несколько месяцев завоевала корону победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2021", прошедшего в Эйлате.