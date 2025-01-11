Джуд Лоу сыграет Владимира Путина

Британский актер Джуд Лоу заявил изданию Deadline, что готовится сыграть президента РФ Владимира Путина в новой картине французского режиссера Оливье Ассайаса по книге "Кремлевский волшебник". По словам актера, в фильме Владимир Путин будет показан в начале своей государственной карьеры.

"Я пока говорю об этом неуверенно, потому что еще не начал работу над ролью, – признался Лоу. – То есть начал, но пока для меня это выглядит как взобраться на Эверест, а сейчас я у подножия горы, смотрю наверх и думаю: "О боже, о чем я?" Я так часто себя чувствую, когда соглашаюсь на роль".

В основе сценария будущего фильма книга Джулиано да Эмполи "Кремлевский волшебник", которая была опубликована в апреле 2022 года. Книга получила Гран-при Французской академии и не добрала один голос, чтобы стать лауреатом Гонкуровской премии. Книга получила противоречивые отзывы, некоторые западные исследователи путинской России называли указывали на слишком доброжелательную позицию автора в отношении Владимира Путина и обвиняли в использовании клише пропутинской пропаганды.

Главный герой книги – бывший артист, политтехнолог Вадим Баранов (его сыграет Пол Дано), который в 1990-х становится советником будущего президента России, которого уже в начале президентской карьеры называют "Царь". В фильме также снимутся Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

Дата премьеры картины пока неизвестна.