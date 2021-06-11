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NEWSru.co.il :: Досуг11 июня 2021 г., 07:44

Две женщины – Судьба и Смерть. Роберт Стуруа в программе "Детский недетский вопрос"

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Две женщины – Судьба и Смерть. Роберт Стуруа в программе "Детский недетский вопрос" Две женщины – Судьба и Смерть. Роберт Стуруа в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Роберт Стуруа – главный режиссер Грузинского государственного академического театра имени Шота Руставели. Съемки проходили в Тбилиси.

"Амбивалентность и ненависть к своей профессии необходимы нормальному человеку", – считает Роберт Стуруа, признающийся, что в последнее время все чаще ловит себя на том, что срывается во время репетиций на крик. "Я кричу артистам: вы должны творить, а не ходить и говорить слова. Я им кричу, но я кричу себе".

"Судьба – как красивая женщина. Доверяюсь, не сопротивляюсь. Не подводила", – говорит режиссер.


Роберт Робертович, отвечая на детские вопросы, рассказывает, что смерть к нему не раз приходила во сне. "Она приходит. Я чувствую, она приходит за мною. Я вижу блеск ее косы... Я ей говорю: "Рано еще приходить. Садись, я кое-что тебе расскажу". Она не хочет... Она не говорит ни слова... Я рассказываю смешные истории, скабрезные анекдоты. Она не смеется... В конце концов, она не выдерживает, улыбается, встаёт и уходит".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Робертом Стуруа

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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