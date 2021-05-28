Что такое абсолютное счастье. Евгений Арье в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи во второй раз стал Евгений Арье – театральный режиссер, основатель и бессменный руководитель театра "Гешер".

Режиссер должен уметь "отстраниться (от игры актеров) и занять позицию зрителя", говорит Арье, признаваясь, что ему самому такое умение не дано.

Семилетний мальчик спросил: "Кто такой "грешный человек"?" "Все люди, живущие на Земле, а может и жившие до нас, все грешны. Поэтому грешный человек – это просто человек", – ответил Евгений Арье. Но потом поправил себя: "Любой взрослый человек".

О счастье. "Я испытывал в жизни несколько раз эти мгновенья – счастья. Помню, как на демонстрации держал за руку девочку, в которую был ужасно влюблен... Это было абсолютное счастье... Но это всегда очень коротко".

Что вам нравится в жизни? "Несуетливость и возможность не торопиться".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Евгением Арье

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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