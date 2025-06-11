Сериал "Переходный возраст" будет включен в школьную программу Франции

Франция последовала примеру Великобритании и Нидерландов, одобрив демонстрацию драматического сериала Netflix Adolescence ("Подростковый возраст") в средних школах. Министерство образования Франции одобрит пять специальных занятий о взаимоотношениях в среде подростков и безопасности в интернет-простанстве на основе мини-сериала. Фрагменты будут показаны ученикам 14 лет и старше вместе со специально разработанными учебными материалами.

Предполагается, что такие занятия способствуют повышению осведомлённости о проблеме "переизбытка экранного времени и нормализации насилия в социальных сетях", опасном влиянии сетевых инфлюенсеров, а также о распространении мизогинии, пропагандирующей насилие по отношению к женщинам.

В апреле "Переходный возраст" стал основой для разработанной в Великобритании образовательной программы для школьников. Его также показывают ученикам средних школ в некоторых регионах Бельгии и в Нидерландах.

Премьера сериала состоялась 13 марта 2025 года на стриминговой платформе Netflix. В центре сюжета 13-летний британский подросток, арестованный по подозрению в убийстве одноклассницы. Сериал произвел фурор во всем мире: на сегодняшний день этот второй по популярности британский сериал на Netflix – более 140 миллионов просмотров.