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Культура

Сериал "Переходный возраст" будет включен в школьную программу Франции

Сериал
Netflix
время публикации: 11 июня 2025 г., 12:26 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 12:27
Слева направо: Джек Торн, Кристин Тремарко, Фэй Марсей, Джо Хартли, Амели Пиз, Оуэн Купер, Эшли Уолтерс, Ханна Уолтерс, Стивен Грэм и Филип Барантини
AP Photo/Kin Cheung

Франция последовала примеру Великобритании и Нидерландов, одобрив демонстрацию драматического сериала Netflix Adolescence ("Подростковый возраст") в средних школах. Министерство образования Франции одобрит пять специальных занятий о взаимоотношениях в среде подростков и безопасности в интернет-простанстве на основе мини-сериала. Фрагменты будут показаны ученикам 14 лет и старше вместе со специально разработанными учебными материалами.

Предполагается, что такие занятия способствуют повышению осведомлённости о проблеме "переизбытка экранного времени и нормализации насилия в социальных сетях", опасном влиянии сетевых инфлюенсеров, а также о распространении мизогинии, пропагандирующей насилие по отношению к женщинам.

В апреле "Переходный возраст" стал основой для разработанной в Великобритании образовательной программы для школьников. Его также показывают ученикам средних школ в некоторых регионах Бельгии и в Нидерландах.

Премьера сериала состоялась 13 марта 2025 года на стриминговой платформе Netflix. В центре сюжета 13-летний британский подросток, арестованный по подозрению в убийстве одноклассницы. Сериал произвел фурор во всем мире: на сегодняшний день этот второй по популярности британский сериал на Netflix – более 140 миллионов просмотров.

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