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NEWSru.co.il :: Досуг11 мая 2022 г., 12:16

From Broadway to Champs-Élysées  Бродвей и Париж – 23 мая в Тель-Авиве при участии Дуду Фишера

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
From Broadway to Champs-Élysées  Бродвей и Париж – 23 мая в Тель-Авиве при участии Дуду Фишера

 Как соединить в одном представлении джаз, канторское пение, мюзиклы Бродвея и французский шансон? Очень просто – собрать на одной сцене тех, кто умеет и любит это исполнять. Бродвейские шлягеры, хазанут и лучшие образцы французского шансоны объединены в программе "От Бродвея до Елисейских полей" прежде всего благодаря солистам: Дуду Фишеру, Леониду Пташка и Тильде Реджуан, которых будет сопровождать Израильский Камерный Оперный Оркестр и джазовое трио.

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  Все эти столь разные стили в данном концерте пронизывает энергетика джаза, стирающая все границы, все языковые барьеры, соединяющая разные музыкальные жанры. Джаз способен вместить все, сплавив воедино шансон и мюзикл, симфонический оркестр и джазовое трио, соткав единое музыкальное полотно, в котором все уместно и все звучит по-новому, в ритмах джаза…

  Звезда бродвейских мюзиклов, всемирно известный певец и хазан Дуду Фишер в представлениях не нуждается. Его сильный и яркий тенор способен украсить любой концерт, а широта его репертуара впечатляет – от оперных арий до мюзиклов, от хасидского и канторского пения до популярных песен на иврите, английском и идиш.

  Леонид Пташка – выдающийся джазовый пианист-виртуоз, композитор, продюсер и создатель уникальной манеры игры на фортепиано, своего фирменного стиля, подражать которому не возьмутся даже профессионалы. Леонид Пташка – лауреат 17 международных конкурсов, желанный гость и участник многочисленных международных джазовых фестивалей. За более чем 30-летнюю музыкальную карьеру, Пташка играл с лучшими джазовыми музыкантами современности. Среди них Рэнди Брекер, Билл Эванс, Джо Ловано, Майк Стерн, Монти Уотерс и многие другие. Леонид Пташка известен своими уникальными концертами, сочетающими различные музыкальные стили в одной программе. И в этом смысле программа "От Бродвея до Елисейских полей" не является исключением также благодаря участию в ней полноценного оркестра. Традиция симфоджаза восходит к середине 20-х годов прошлого века. Большие симфонические оркестры тогда с успехом исполняли популярную танцевальную и лирическую музыку с элементами джаза. Стиль этот получил дальнейшее развитие в биг-бэндах Стена Кентона и Вуди Хермана. Позже появились и концертные оркестры, продолжившие традицию исполнения джазовой музыки симфоническими оркестрами. Но до сих пор симфоджаз проникнут необычайно обаятельной атмосферой, которая возвращает в эпоху "сладких" 20-х годов прошлого века. 


 Тильда Реджуан - обладательница уникального голоса с редким диапазоном в 5 октав. Невероятное обаяние, совершенно владение 7 языками и чрезвычайно широкий спектр вокальных стилей – от французского шансона до оперных арий, от джаза до электронной музыки – не позволяют отнести ее к какой-то одной, определенной категории вокала. Тильда - представительница музыки мира, покорившая сердца зрителей Европы и Америки. Для нее писали музыку Энио Морриконе и Френсис Лей, она пела на одной сцене с такими звездами как Джо Кокер, Джеймс Браун, Боб Дилан, Дидье Маруани и многие другие. Участие Тильды Реджуан в программе "От Бродвея до Елисейских полей" привнесет в нее французский шарм и романтический дух шансона.

  По материалам PR-агентства

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