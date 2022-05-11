From Broadway to Champs-Élysées  Бродвей и Париж – 23 мая в Тель-Авиве при участии Дуду Фишера

Как соединить в одном представлении джаз, канторское пение, мюзиклы Бродвея и французский шансон? Очень просто – собрать на одной сцене тех, кто умеет и любит это исполнять. Бродвейские шлягеры, хазанут и лучшие образцы французского шансоны объединены в программе "От Бродвея до Елисейских полей" прежде всего благодаря солистам: Дуду Фишеру, Леониду Пташка и Тильде Реджуан, которых будет сопровождать Израильский Камерный Оперный Оркестр и джазовое трио.

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Все эти столь разные стили в данном концерте пронизывает энергетика джаза, стирающая все границы, все языковые барьеры, соединяющая разные музыкальные жанры. Джаз способен вместить все, сплавив воедино шансон и мюзикл, симфонический оркестр и джазовое трио, соткав единое музыкальное полотно, в котором все уместно и все звучит по-новому, в ритмах джаза…

Звезда бродвейских мюзиклов, всемирно известный певец и хазан Дуду Фишер в представлениях не нуждается. Его сильный и яркий тенор способен украсить любой концерт, а широта его репертуара впечатляет – от оперных арий до мюзиклов, от хасидского и канторского пения до популярных песен на иврите, английском и идиш.

Леонид Пташка – выдающийся джазовый пианист-виртуоз, композитор, продюсер и создатель уникальной манеры игры на фортепиано, своего фирменного стиля, подражать которому не возьмутся даже профессионалы. Леонид Пташка – лауреат 17 международных конкурсов, желанный гость и участник многочисленных международных джазовых фестивалей. За более чем 30-летнюю музыкальную карьеру, Пташка играл с лучшими джазовыми музыкантами современности. Среди них Рэнди Брекер, Билл Эванс, Джо Ловано, Майк Стерн, Монти Уотерс и многие другие. Леонид Пташка известен своими уникальными концертами, сочетающими различные музыкальные стили в одной программе. И в этом смысле программа "От Бродвея до Елисейских полей" не является исключением также благодаря участию в ней полноценного оркестра. Традиция симфоджаза восходит к середине 20-х годов прошлого века. Большие симфонические оркестры тогда с успехом исполняли популярную танцевальную и лирическую музыку с элементами джаза. Стиль этот получил дальнейшее развитие в биг-бэндах Стена Кентона и Вуди Хермана. Позже появились и концертные оркестры, продолжившие традицию исполнения джазовой музыки симфоническими оркестрами. Но до сих пор симфоджаз проникнут необычайно обаятельной атмосферой, которая возвращает в эпоху "сладких" 20-х годов прошлого века.

По материалам PR-агентства