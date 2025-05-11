15 мая в Израиле отмечают международный день музеев, во многих музеях отменили плату за вход

В четверг, 15 мая, Израиль присоединится к глобальному празднованию Международного дня музеев, предоставляя возможность всем желающим бесплатно посетить более 130 музеев по всей стране. Это мероприятие организовано Израильской ассоциацией музеев и Международным советом музеев (ICOM).

Тема праздника – "Будущее музеев в эпоху меняющихся сообществ" – подчёркивает роль музеев в адаптации к социальным, технологическим и экологическим изменениям, а также их вклад в развитие местных сообществ.

Международный день музеев – это отличная возможность переключится при помощи погружения в мир искусства, истории и науки, а также поддержать культурные институции

В рамках празднования в Израиле музеи сделали вход бесплатным, удлинили часы работы и подготовили разнообразные мероприятия, среди них:

Музей Израиля в Иерусалиме: экскурсии по выставке, исследующей представления о будущем в искусстве от древности до современности.

Тель-Авивский музей искусств будет открыт до девяти вечера, пройдут кураторские туры по новым экспозициям.

Музей науки им. Блумфильда в Иерусалиме: мастер-классы для детей, включая создание "волшебной открытки" и химические шоу.

Музей Якова Агама в Ришон ле-Ционе проводит творческую мастерскую по кинетическому искусству для детей.

Дом Пальмаха: экскурсия по музею и вечер у костра в духе ПАЛЬМАХа.

Музей искусства Умм эль-Фахм: интерактивное знакомство с гончарным ремеслом.

Музей ярмукской цивилизации в Шаар ха-Голан: мероприятие на свежем воздухе с древним костром, грязевыми ваннами и стрельбой из лука.

Музей Яд-Мордехай: ночные экскурсии и культурные события, включая танцевальное представление, посвящённое жизни после 7 октября.

Для участия в мероприятиях стоит ознакомиться с программой на официальных сайтах музеев или на сайте Израильской ассоциации музеев, многие требуют предварительной регистрации.

По ссылке – список участвующих музеев и мероприятий.

Международный день музеев был учреждён в 1977 году на 11-й генеральной конференции ICOM, проходившей в Москве и Ленинграде. С тех пор ежегодно в мае музеи по всему миру открывают свои двери для посетителей, предлагая специальные программы и мероприятия.