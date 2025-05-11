Фильмы о 7 октября получили главный приз Берлинского еврейского кинофестиваля

Фильм "Обнимая Лиат" Брэндона Крамера и "О собаках и людях" Дани Розенберга, посвященные событиям 7 октября, получили главный приз еврейского кинофестиваля в Берлине. Жюри также отметило игру молодой актрисы Ори Авиноам, которая в картине Дани Розенберга сыграла главную роль – дочери израильской заложницы, которая возвращается в кибуц Нир Оз, чтобы отыскать свою пропавшую 7 октября собаку. Спецупоминания жюри удостоилась лента "Красавица из Газы" Иоланды Зоберман, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале в 2024 году.

Премьера фильма "Обнимая Лиат" Брэндона Крамера состоялась в феврале этого года на Берлинском международном кинофестивале, где получил приз в категории "Лучший документальный фильм". Картина рассказывает историю семьи Бейнин-Ацили, которая боролась за освобождение близких – израильских заложников Лиат и ее мужа Авива.

Фильм "О собаках и людях" Дани Розенберга впервые был показан на международном кинофестивале в Венеции. В центре сюжета – выжившая 7 октября девочка-подросток, которая возвращается в кибуц Нир Оз, чтобы отыскать свою пропавшую собаку. Мать девочки оказалась в заложниках. В поисках собаки героиня встречает жителей родного кибуца, которые рассказывают ей, что пережили в "черную субботу". Продюсером проекта стал Александр Роднянский.