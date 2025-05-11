Умер пианист Юрий Слесарев, народный артист России

10 мая в возрасте 77 лет умер известный пианист Юрий Слесарев – народный артист России. О его смерти сообщила Центральная музыкальная школа – Академия исполнительского искусства.

Юрий Слесарев родился 22 августа 1947 года в Евпатории. В 1966 году окончил Центральную музыкальную школу и поступил в Московскую консерваторию. В годы обучения принимал участие в ряде конкурсов, в том числе Международном конкурсе пианистов в Лидсе (Великобритания, 1969). С 1973 года начал работать в Московской консерватории. Занимался с будущими лауреатами международных конкурсов. С 1984 года – доцент кафедры специального фортепиано, с 1996 года – профессор. В 1985 году начал преподавать также на фортепианном отделении Центральной музыкальной школы. С 1986 года вёл собственный класс в Московской консерватории. С 2007 года – профессор кафедры специального фортепиано.