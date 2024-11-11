Умер поэт Дмитрий Сухарев

11 ноября в возрасте 94 лет скончался Дмитрий Сухарев – известный поэт, бард, ученый. О его кончине на своей странице в Facebook сообщила Вероника Долина.

Дмитрий Сухарев (настоящая фамилия Сахаров) родился 1 ноября 1930 года в Ташкенте. Окончил Московский государственный университет (1953). В 1957 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Закономерности онтогенетического формирования моторики амфибий". В 1973-м защитил докторскую диссертацию "Медиаторная специфичность нейронов: происхождение и эволюция". В 1995 году был избран действительным членом Российской академии естественных наук.

Со студенческих лет активно участвовал в песенной самодеятельности, сочинял стихи и песни. В поэтическом творчестве выступал под псевдонимом Дмитрий Сухарев. Его называли одним из признанных классиков жанра авторской песни. На стихи Сухарева писали песни Виктор Берковский, Сергей Никитин и другие. У Сухарева вышло несколько поэтических сборников.

Дмитрий Сухарев Составил антологию авторской песни, вышедшую в 2003 году.