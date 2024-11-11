В Турции отменили кинофестиваль из-за запрета на показ фильма "Квир" с Дэниелом Крейгом

Дистрибьютер арт-хаусного кино Mubi отменил кинофестиваль в Стамбуле после того, как за несколько часов до открытия фестиваля власти города запретили показ картины "Квир" с Дэниелом Крейгом в главной роли. Фильм "Квир" режиссера Луки Гуданьино основан на одноименном романе Уильяма Берроуза и рассказывает историю неудачника средних лет (Крейг), который отправляется в Мексику, потому что здесь наркотики и однополая любовь более доступны. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, а 10 ноября картина должна была открывать MUBI Fest Istanbul. Однако за несколько часов до начала фестиваля организаторы получили уведомление из офиса губернатора района Стамбула, что "Квир" запрещен к показу.

"Мы считаем, что этот запрет является вмешательством, ограничивающим искусство и свободу выражения. Фестивали – это захватывающие дух пространства, где чествуют искусство и культурное разнообразие, объединяя людей. Этот запрет аннулирует значение и цели всего фестиваля", – заявили в компании Mubi.

Кинофестиваль, который впервые прошел в Стамбуле в 2023 году после того, как Mubi провел подобные смотры в Сан-Паулу, Сантьяго, Боготе, Буэнос-Айресе и Мехико, должен был проходить с 7 по 10 ноября. Помимо "Квира" в программе смотра были заявлены победитель Берлинского кинофестиваля "Дагомея" Мати Диоп, "Жизнь" Маттиаса Гласнера, "Мой любимый пирог" Марьям Могхаддам и Бехташа Санаихи, "От Хильды с любовью" Андреаса Дресена, палестинский фильм "Нет другой земли" Базеля Адра и Юваля Абрахама и другие картины.