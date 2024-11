Бейонсе, The Beatles и израильские клипмейкеры – объявлены номинанты премии "Грэмми"

Музыкальные премия "Грэмми" объявила номинантов 2024 года, имеющих шанс получить престижные награды на церемонии в Лос-Анджелесе, которая состоится 2 февраля 2025 года.

Наибольшее количество номинаций собрала певица Бейонсе (11), между делом установив рекорд по общему числу номинаций на "Грэмми" – в настоящее время у неё их 99. Среди них – "альбом года" и "кантри-альбом года" за пластинку "Cowboy Carter", выполненную в непривычном для Бейонсе кантри-жанре. Несмотря на рекорды, Бейонсе пока не побеждала в самой престижной, альбомной категории.

Рекордную седьмую номинацию за "альбом года" получила Тейлор Свифт с пластинкой "Tortured Poets Department" (до сих пор у Свифт и у Барбры Стрейзанд было по шесть альбомных номинаций). По семь номинаций в общей сложности перепало Билли Айлиш, Кендрику Ламару, Посту Мэлоуну и Charli XCX.

В номинации "запись года" Бейонсе, Айлиш, Ламар, Пост Мэлоун и другие современные звёзды будут на сей раз соревноваться с группой The Beatles и её песней "Now and Then", в основе которой – демозапись Джона Леннона, доработанная другими музыкантами ансамбля с помощью искусственного интеллекта.

Представителями Израиля в номинациях 67-й премии "Грэмми" стали клипмейкеры Ваня Хейман и Галь Муджиа, снявшие яркий сюрреалистический клип на песню "Tailor Swif" рэпера A$AP Rocky. Съёмки проходили в Киеве – до полномасштабного вторжения российских войск в Украину.