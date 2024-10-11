7 октября в кино: как The Guardian увидел в фильме о резне в Беэри оскорбление чувств ХАМАСа

На этой неделе мы пережили 7 октября. Пережили трудно, как будто заново поминутно проходя кошмар тех часов, когда в прямом эфире террористы ХАМАСа убивали, насиловали, похищали.

Целый год документалисты и авторы художественных фильмов собирали свидетельства и силы, чтобы 7 октября 2024 года напомнить миру о том, почему Израиль уже год трудно воюет сразу на нескольких фронтах. Мир среагировал предсказуемо – пару недель назад стало известно, что корпорация BBC потребовала убрать слово "террорист" из фильма "Выжить в 7 октября: Мы снова будем танцевать" израильского режиссера Ярива Мозера.

С таким же "трепетным" отношением к чувствам убийц ХАМАСа выступило и издание The Guardian, постоянный колумнист которого Стюарт Джеффрис посмотрел фильм "Один день в октябре" Дэна Рида и ужасно расстроился: в картине, составленной из свидетельств резни в киббуце Беэри, он увидел "демонизацию жителей Газы".

Сразу оговоримся – фильм "Один день в октябре" снял один из самых известных британских режиссеров-документалистов Дэн Рид. Его фильм "Покидая Неверленд", разоблачающий сексуальные преступления Майкла Джексона против детей, получил премии "Эмми" и BAFTA. Рид снимал фильмы про бойню в начальной школе в Сэнди-Хук и множество документальных фильмов о масштабных террористических атаках, включая захват заложников в московском театре на Дубровке в 2002 году, 60-часовую осаду Мумбаи в 2008 году и нападение на торговый центр Westgate в Найроби в 2013 году. Рида сложно обвинить в непрофессионализме или тем более в работе на израильскую пропаганду. Но колумнисту британского издания The Guardian это удалось.

В своем обзоре "Одного дня в октябре", показанного на британском Channel 4, Джеффрис пишет в о судьбе девятилетней Эмили Ханд, на глазах у которой в то утро убили друзей и соседей. Саму девочку убийцы ХАМАСа утащили в Газу. Ее сломленный ужасом отец Томас Ханд сказал тогда, в первые дни после атаки, что рад, что она мертва, по сравнению с тем, что она могла бы переживать в плену. Спустя несколько недель Томасу сообщили, что его дочь жива. И это стало для него ударом. Джеффрис рассказывает эту облетевшую все мировые издания историю вовсе не для того, чтобы напомнить своим читателям о том непостижимом ужасе, который пережили израильтяне 7 октября и продолжают переживать уже год. В конце колонки, возмутившись тем, что жители Газы показаны в фильме "Один день в октябре" "как убийцы и мародеры", он снова возвращается к Эмили. Психиатр девочки просит Томаса не говорить с девочкой о пережитом в плену, чтобы не травмировать ее заново. А Томас говорит в фильме, что хочет вернуться жить в Беэри. "Если жители израильского юга не вернутся в киббуцы, в которых произошла резня в прошлом октябре, объясняет он, значит, ХАМАС победил, – пишет Джеффрис. – Беэри, созданный в 1946 году, старше, чем государство Израиль, и для него (Ханда – прим.ред.) является восхитительным воплощением социалистического, коммунного образа жизни. "Я вернусь", – говорит он уверенно. Справедливо, но мне интересно, посчитает ли психиатр Эмили это хорошей идеей". Джеффрис в этом финале своей колонки говорит о своем отношении к катастрофе 7 октября и Израилю в целом даже больше, чем когда он пишет об обиженных авторами фильма живодерах ХАМАСа. Он предъявляет своему читателю историю пострадавшего ребенка (фотография Эмили и Тома иллюстрирует его статью), а потом в сущности обвиняет ее пережившего немыслимое отца в черствости и невниманию к ее травме. Черствости, продиктованной одержимостью социалистической идеей. Колумнист The Guardian бросает своим читателям сразу два смысловых крючка: сначала высказывает сомнение в том, что все жители Газы, прорвавшиеся на территорию Израиля 7 октября, – убийцы и мародеры. Вопрос, зачем иначе они сюда прорывались, у публициста не возникает. "Если вы хотите понять, почему Израиль делает то, что он делает в Газе и Ливане, этот фильм может помочь", – поясняет Джеффрис, описывая, как жители киббуца часами ждали помощи, погибая от рук террористов. "Но если вы хотите понять, почему ХАМАС убивал мирных жителей, "Один день в октябре" вам не поможет. На самом деле он демонизирует жителей Газы, сначала показывая их как одурманенных тестостероном убийц ХАМАСа, а затем как бесстыдных мародеров из гражданских, расхищающих имущество кибуца, в то время как тела лежат на улице, а напуганные живые прячутся".

Обвиняя автора фильма в необъективности, Джеффрис вроде бы прав с формальной точки зрения: любое произведение с однозначной оценкой происходящего в кадре можно расценивать как пропаганду. Но если следовать этой формальной логике, то сотни документальных и художественных фильмов о Холокосте оскорбляют нацистов, а, например, трехкратный лауреат "Оскара" "12 лет рабства" Стивена Маккуина оскорбляет чувства рабовладельцев, и в свою очередь большая часть фильмов в программах международных фестивалей последних лет бесконечно оскорбляет колониалистов.

Еще один крючок, которым Джеффрис цепляет своего читателя, – страх капиталистического европейского общества, сосредоточенного на индивидуализме, перед идеями социализма. Подводя итог в своем тексте, публицист The Guardian неслучайно характеризует стремление Тома Ханда вернуться в Беэри, используя пугающее слово "социализм". Ведь если те, кто выглядят жертвами в фильме "Один день в октябре", способны ради ужасной, чуждой европейскому зрителю идеи мучить собственного ребенка, то, значит, и резня 7 октября "случилась не в вакууме".

Спустя сутки после публикации материала Джеффриса колонку убрали с сайта The Guardian без объяснения причин и уж тем более извинений. На странице статьи надпись: "Статья удалена до дальнейшего рассмотрения". В редакции Newsru.co.il сохранились скриншоты публикации.

Обзор подготовила Алина Ребель