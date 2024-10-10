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Культура

Мики Зоар добился отмены показа в Яффо фильма "Лод", спродюсированного Роджером Уотерсом

время публикации: 10 октября 2024 г., 18:50 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 18:50
Мики Зоар добился отмены показа в Яффо фильма "Лод", спродюсированного Роджером Уотерсом
Tomer Neuberg//FLASH90, Lior Mizrahi//FLASH90

Министр культуры и спорта Мики Зоар высказал резкую критику в отношении решения о показе фильма "Лод", снятого Рами Юнесом и спродюсированного Роджером Уотерсом, подчеркнув, что этот фильм создает "лживую и бредовую картину, в которой военнослужащие ЦАХАЛа якобы устроили жестокую резню".

Показ этого фильма запланирован в четверг, 10 октября, в театре "Аль-Сарайя" в Яффо. Зоар объявил, что будет добиваться запрета показа этого фильма при помощи полиции. Он назвал фильм Юнеса и Уотерса "провокацией и фейком", утверждающим, что из-за государства Израиль якобы город Лод был разрушен, а его жители изгнаны. По словам министра, речь идет об очередной клевете на израильских военнослужащих.

Мики Зоар заявил, что считает показ фильма пропагандой к насилию и очернением символов Государства Израиль и его армии. Он подчеркнул также, что министерство культуры и спорта никоим образом не поддерживало ни создание этого фильма, ни его показ.

Позднее поступила информация, что показ фильма "Лод" в театре "Аль-Сарайя" отменен.

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