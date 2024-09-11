Странная выставка в Эйн-Харод: постмодернизм и пост-ирония в эпоху изоляций

20 сентября в музее "Мишкан ле-Оманут" в кибуце Эйн-Харод откроется выставка под названием "Шедевры". В условиях физической, политической и культурной изоляции Израиля и евреев, художники обратились к переосмыслению известных картин Западного мира, зачастую создавая новые шедевры. 46 израильских художников, около 300 произведений.

Копирование работ великих для улучшения художественных навыков – известная с самого начала художественных времён. Большая часть дошедших до нас римских мраморных скульптур – копия бронзовых скульптур греческого мира. Бывает, что копия превосходит оригинал, как это произошло с Рубенсовскими копиями Тициана, например.

Следующий шаг в копирование – переосмысление. Создание шедевра из шедевра, в своём стиле. Взгляд из новой реальности, новых смыслов и нового восприятия. Пикассо, переделал в своём стиле многое и многих, и очень хорошо на этом заработал. Фрэнсис Бэкон художественно переосмыслил "Портрет папы Иннокентия X" 52 два раза, объединив его с кадром из "Броненосца Потёмкина" Эйзенштейна. Теперь это 52 шедевра Бэкона.

Работы этих двух направлений можно будет увидеть на выставке. Оказавшись за стеной ковида, войны, ненависти, политических разногласий внутри страны и вновь ожившего антисемитизма снаружи – художники Израиля продолжали и продолжают творить и рассказывать свою историю.

На выставке вас ждут картины, фотографии, скульптуры, инсталляции и т.д. Среди представленных работ – работы международно признанных художников, таких как Сигалит Ландау, Игаль Тумаркин, Ади Нес, Зоя Черкаская, Рони Тахарлев и т.д.

Музей "Мишкан ле-Оманут" – одно из важнейших культурных учреждений Израиля, в его коллекции более 20 тысяч произведений искусства, отражающих еврейскую историю и культуру. Музей был основан в 1948 году, и с тех пор его коллекция продолжает расти, включая работы известных художников из Европы, США и Израиля.

Выставка "Шедевры" продлится до конца года.

Куратор выставки Ави Любин

Участники выставки: Фуад Агбария, Йонатан Ульман, Оделия Эльханани, Орит Акта, Хаим Атар, Бойян (Boyan), Матан Бен-Кнаан, Ури Бен-Натан, Айя Бен-Рон, Йосель Бергнер, Асаф И Моран Гам Ха-Коэн, Цуки Гарбиян, Арам Гершуни, Реут Дафна, Йонатан Хиршфельд, Михаль Хельфман, Наталья Зурабова, Ирит Хемо, Боаз Таль, Рони Тахарлев, Эти Яакоби-Лелиор, Двир Коэн-Кейдар, Гай Леви, Анна Лукашевски, Цви Лахман, Михаэль Лиани, Браха Лихтенберг-Этингер, Сигалит Ландау, Идо Маркус, Карам Натур, Давид Нипо, Ади Несс, Саша Сербер, Ротем Амицур, Тамир Цадок, Уди Чарка, Зоя Черкасская, Ольга Кундина, Лилиан Клапиш, Катя Гали, Рут Шлосс, Менахем Шеми, Эли Шамир, Михаль Шамир, Игаль Тумаркин, Йоси Марк, Йосеф Криспель.

Страница выставки на русском языке –

Сайт музея

Часы работы:

воскресенье – выходной;

понедельник – четверг 9:00-16:00;

пятница 10:00-13:00

суббота 10:00-14:00.