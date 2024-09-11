Певица Тейлор Свифт поддержала кандидатуру Камалы Харрис

Американская певица Тейлор Свифт, признанная в 2023 году человеком года по версии журнала Time, сообщила о поддержке кандидатуры демократической претендентки Камалы Харрис на пост президента США. Об этом она сообщила сразу после завершения дебатов между Харрис и Дональдом Трампом.

"На президентских выборах 2024 года я отдам свой голос Камале Харрис и Тиму Уолцу. Нам нужен талантливый лидер с крепкой хваткой. Я верю: наша страна добьется гораздо большего, если ее будет возглавлять спокойствие, а не хаос", – написала Свифт 283 миллионам своих подписчиков.

Свой пост певица подписала "бездетная кошатница" – именно так назвал демократических избирательниц кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс.

Свифт, на прошлых выборах поддержавшая Джо Байдена рассказала, что решила публично выступить в поддержку Харрис после того, как на сайте избирательной кампании Трампа были опубликованы созданные искусственным интеллектом материалы, на которых она, якобы, поддерживает Трампа.