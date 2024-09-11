Картина Михаила Гробмана выставлена на "Аукцион советского искусства второго авангарда"

11-18 сентября 2024 года аукционный дом Bonhams проводит в Париже крупную распродажу искусства под названием "Второй Авангард: Советское Нонконформистское искусство из важных коллекций". На этой распродаже представлены произведения советских художников, принадлежавших к так называемому "второму авангарду".

Одними из самых ярких экспонатов аукциона являются работы таких мастеров, как Олег Целков и Оскар Рабин, которые известные своими уникальными подходами к цвету и философским поискам в искусстве. Например, картина Целкова "Трубка, пиво и Раки" (масло на холсте), выполненная в манере, сочетающей фовизм и кубофутуризм, оценивается в 60 000-70 000 евро. Работы Рабина, такие как "Ночная сорочка n°8", также привлекут внимание коллекционеров со всего мира.

Кроме того, распродажа включает произведения таких художников, как Дмитрий Плавинский, чьи работы глубоко философски отражают темы космоса, разрушения и созидания, и Вячеслав Калинин, чьи полотна отличает уникальная связь с советской и постсоветской культурой.

Эта выставка является важным напоминанием о борьбе художников с политическим режимом, а также предлагает взглянуть на их творческое наследие, которое продолжает привлекать внимание коллекционеров по всему миру.

Одним из ярких участников аукциона The Second Avant-Garde станет работа Михаила Гробмана, художника и теоретика, известного своим вкладом в московскую школу концептуализма. Гробман, который эмигрировал в Израиль в 1971 году, оставил значительный след в искусстве неофициальной советской культуры, создавая сложные символические произведения, наполненные элементами мифологии и еврейской традиции. Его работы в рамках второго авангарда отражают поиски нового визуального языка, который выступал в оппозиции к официальной советской идеологии. Ожидается, что интерес к произведениям Гробмана будет высок среди коллекционеров, стремящихся приобрести произведения искусства, соединяющие политическое сопротивление с глубокими культурными кодами.

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