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NEWSru.co.il :: Досуг12 апреля 2022 г., 10:38

Участие Израиля в Евровидении под угрозой из-за забастовки МИДа

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Государственная корпорация телерадиовещания объявила, что, по состоянию на текущий момент, израильская делегация не будет участвовать в конкурсе "Евровидение", который пройдет в Турине 10-14 мая.


В Гостелерадио сообщили, что не готовы взять на себя ответственность за отправку делегации, охрану которой не будет обеспечивать общая служба безопасности (ШАБАК).

В то же время в ШАБАКе уведомили руководство гостелерадио, что не могут обеспечить охрану из-за забастовочных санкций рабочего комитета министерства иностранных дел.

Представлять Израиль на Евровидении должен Михаэль Бен-Давид с песней I.M, которую выбрали зрители 11-го канала ИТВ.

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