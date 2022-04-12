Участие Израиля в Евровидении под угрозой из-за забастовки МИДа

Государственная корпорация телерадиовещания объявила, что, по состоянию на текущий момент, израильская делегация не будет участвовать в конкурсе "Евровидение", который пройдет в Турине 10-14 мая.

В Гостелерадио сообщили, что не готовы взять на себя ответственность за отправку делегации, охрану которой не будет обеспечивать общая служба безопасности (ШАБАК).

В то же время в ШАБАКе уведомили руководство гостелерадио, что не могут обеспечить охрану из-за забастовочных санкций рабочего комитета министерства иностранных дел.

Представлять Израиль на Евровидении должен Михаэль Бен-Давид с песней I.M, которую выбрали зрители 11-го канала ИТВ.