Фестиваль Super Jazz в Галилее. Relax Jazz – музыка для отдыха в конце апреля

Музыка, наполненная страстью и изобретательностью, музыка не знающая границ и пределов. Музыка для отдыха, настроения, расслабления и релаксации. Современный, нежный и веселый джаз.

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Фестиваль Super Jazz в Галилее – это музыка, концерты, отдых, отличный отель, природа, прогулки и RELAX. Такая атмосфера способна изменить представление о мире, расширив рамки восприятия. Музыка - это вечность, музыка - это отсутствие всяких границ. В чем заключается волшебство музыки? Почему семь нот магическим образом заставляют творить все новые и новые комбинации, которых не счесть? А есть ли универсальная формула музыка? Формула джаза – как на этом фестивале - полна синкоп и неги, релаксации, возможности отдохнуть, расслабиться, раствориться в звуках музыки и в шуме леса, в пении птиц, в ветре, в ритмах. Это музыка для души - расслабляющая и успокаивающая, relax music в стиле джаза, конечно же. Джаза, позволяющего прогуляться по временам и настроениям. Ведь джаз – это своего рода духовный поиск. И недаром этот фестиваль приурочен к Международному дню джаза, который отмечается 30 апреля. И эта дата будет отмечена не только музыкой и концертами, но и прогулками - несколькими экскурсиями под руководством Элеоноры Виксман - в крепость-замок Кастеллум Регис на территории деревни Меилия, где также можно посетить винодельню-бутик Julia Winery, в крепость Йехиам (замок Джедди) и в пивоварню "Малка", по улице мастеров Таршихи, по христианскому и мусульманскому кварталам этой деревни, по ее церквям, мечетям и крепости.

Фестиваль Super Jazz пройдет в конце апреля, в разгар весны – в Верхней Галилее, в отеле "Поместье Асиенда в лесу" (אחוזת אסיינדה ביער) в живописной, холмистой и усыпанной лесами местности, в естественной зеленой роще, в тихом, удаленном от шума больших городов месте.

Джазовая весна начинается 28 апреля: Super Jazz в Галилее пройдет с 28.04.2022 по 30.04.2022. Фантастические выходные, заполненные ярким джазом, отдыхом в прекрасном отеле и общением с друзьями и весёлой компанией музыкантов. И даты эти выбраны не просто так: ведь 30 апреля – это международный день джаза!

По материалам PR-агентства