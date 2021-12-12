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NEWSru.co.il :: Досуг12 декабря 2021 г., 14:33

Новогодняя шоу-дискотека в Ашдоде при участии Марины Максимилиан

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Новогодняя шоу-дискотека в Ашдоде при участии Марины Максимилиан

Уже совсем скоро наступит Новый год, один из любимейших праздников для многих из нас. А знаете ли вы, где в Израиле проходят самые грандиозные новогодние вечеринки, яркие и запоминающиеся? Где можно ощутить по-настоящему новогоднюю атмосферу, повеселиться как в детстве и проводить уходящий противоречивый год с хорошим настроением и большими надеждами? Конечно же, в нашем динамичном и полном жизни Ашдоде.

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Мы приглашаем вас проводить 2021 год и начать встречать 2022-й на новогодней шоу-дискотеке, которая состоится 23 декабря в роскошном зале торжеств "Мамила" в Ашдоде, с 20:00 до 2:00 часов ночи.

Заметьте, что 23-е декабря - это четверг, последний рабочий день недели, когда не нужно думать, что завтра на работу, а можно с удовольствием отдохнуть и провести время так, как вам хочется!

Что вас ждет? Нарядно украшенный зал, Дед Мороз и Снегурочка, эффектный свет и качественный звук, музыка, которую вы знаете и любите, лёгкие закуски и, конечно же, великолепное настроение!

В этот вечер для вас будут выступать знаменитые израильские исполнители и диджеи. Звезда шоу-программы – знаменитая певица Марина Максимилиан.

Одна из самых известных израильских певиц Марина Максимилиан с 14 лет выступает на профессиональной сцене. Её карьера началась, после того как Марина заняла второе место в 5-м сезоне популярного телевизионного шоу "Рождение звезды" ("Кохав нолад"), а в 2014 году она получила звание "Певица года".

Марина обладает невероятной харизмой и завораживающим голосом, а её репертуар удивительно разнообразен: джаз в оригинальных и собственных обработках, песни на 10 языках мира и произведения собственного сочинения.

Невероятно талантливый певец Нати Гейл – настоящее украшение любого торжества. Он исполняет музыкальные произведения абсолютно на любой вкус: и джазовые композиции, и классические, и эстрадные песни. Этот неповторимый артист участвовал и побеждал на многих международных конкурсах, его восхитительный голос зачаровывает.


Певец, автор песен, ведущий и шоумен Миша Киркилан тоже начал свой путь на израильскую сцену с участия в популярном конкурсе вокалистов "Рождение звезды", заняв в 2006 году второе место. Но еще до того он успел поучаствовать в телевизионных проектах The Voice и X-factor на Украине, а также во многих других конкурсах. "Я пою для людей и для себя, и мне это нравится", - говорит Миша.

Новогодняя дискотека пройдёт в банкетном зале "Мамила" по адресу а-Оргим 3, Ашдод.

Цена билета: 120 шек. Продажа только началась, но билеты быстро раскупаются, так что стоит поспешить. Успейте приобрести билет на вход в настоящий праздник!

Дискотека организована Отделом проектов на русском языке городской Компании по культуре при поддержке заместителя мэра Ашдода адвоката Эли Нахта.

По материалам PR-агентства Sofia Nimelstein PR & Consulting

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