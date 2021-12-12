Чайковский и Пушкин возвращаются на сцену Израильской Оперы

"Евгений Онегин" Чайковского - это отдельная эпоха в истории оперы, бестселлер мировой оперной сцены, на музыке которого воспитано не одно поколение. Для любого режиссера эта опера – квинтэссенция русской музыки и русского духа. Неудивительно, что в мире существует огромное количество постановок "Евгения Онегина". Через пять лет после первого представления один из рецензентов предсказал ей долговечность. И это неудивительно. "Это - чудное сочинение, это музыка, манящая нас к себе и проникающая так глубоко в душу, что её нельзя забыть", писал Дворжак Чайковскому.

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"Евгений Онегин" возвращается на сцену Израильской Оперы в интерпретации французского режиссера Жан-Клода Оврэ, израильского дирижера Дана Этингера – музыкального руководителя Израильской Оперы и Израильского Симфонического оркестра Ришон ле-Циона - и известнейшего израильского театрального художника Александра Лисянского при участии художника по костюмам Кьяры Донато. Напомним, что "Евгений Онегин" показывался на сцене Израильской Оперы в 2008 году, а до этого в 2003-м - в постановке той же команды: Жана-Клода Оврэ, Александра Лисянского и Кьяры Донато, одевшей всех героев в элегантном стиле 19 века.

Дирижировать постановкой "Евгений Онегин" будет маэстро Дан Этингер, музыкальный руководитель Израильской оперы. Именно с этой оперы началась его карьера в почти два десятилетия назад. С тех пор Этингер получил мировую репутацию, завоевал множество титулов и в настоящее время является музыкальным руководителем не только Израильской Оперы, но и еще ряда ведущих мировых оперных театров и оркестров. Классический сюжет, "энциклопедия русской жизни", опера, которая второе столетие не сходит со сцен оперных театров во всем мире. Опера "Евгений Онегин" была одним из любимых произведений самого Чайковского. Из романа, как из энциклопедии, можно всё узнать об эпохе: как одевались, и что было в моде, что ценили больше всего, какими интересами жили. Чайковский справился с приспособлением "несценичного" пушкинского сюжета к оперному жанру и заранее писал критикам: "Хорошо знаю, что сценических эффектов и движения будет мало, но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменяют с лихвой все недостатки". Чайковский так увлекся идеей создания оперы по роману Пушкина, что написал сценарий для будущей оперы всего за одну ночь. Работа над произведением длилась около года: Чайковский начал сочинять музыку в мае 1877 года и завершил в феврале 1878 года. В опере не было традиционных на то время сценических эффектов, а исполнение партий требовало от актеров максимальной искренности и простоты. Вот почему на премьере оперы "Евгений Онегин" играла молодежь - учащиеся Московской консерватории. И спустя полтора века можно снова и снова утверждать: "Евгений Онегин", безусловно, принадлежит к числу чистых побед Петра Ильича Чайковского.

Хорошо известна история создания этой оперы. В мае 1877 года Чайковский писал брату: "На прошлой неделе я был как-то у Лавровской (Елизавета Лавровская - известная певица того времени). Разговор зашел о сюжетах для оперы. Лизавета Андреевна молчала и добродушно улыбалась, как вдруг сказала: "А что бы взять "Евгения Онегина"? Мысль эта показалась мне дикой, и я ничего не отвечал. Потом, обедая в трактире один, я вспомнил об "Онегине", задумался, потом начал находить мысль Лавровской возможной, потом увлекся и к обеду решился. Тотчас побежал отыскивать Пушкина. С трудом нашел, отправился домой, перечел с восторгом и провел совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценариум прелестной оперы с текстом Пушкина. Ты не поверишь, как я рад избавиться от эфиопских принцесс, фараонов, отравлений, всякого рода ходульности. Какая бездна поэзии в "Онегине". Я не заблуждаюсь: я знаю, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере. Но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменят с лихвой эти недостатки". Опера Петра Чайковского "Евгений Онегин" – лирические сцены в трех актах, семи картинах на либретто Константина Шиловского по одноименному роману в стихах Александра Пушкина – впервые была поставлена в марте 1879 года на сцене Малого театра в Москве силами учащихся Московской консерватории, дирижировал оркестром Николай Рубинштейн. Менее чем через два года, в январе 1881 года, постановку осуществил и Большой театр. Второй постановкой "Евгения Онегина" на сцене Большого дирижировал Сергей Рахманинов.

Вслед за российскими, эту оперу в свой репертуар включили зарубежные театры. В 1888 году Чайковский был приглашен в Прагу, где сам дирижировал первой зарубежной постановкой "Евгения Онегина". В 1892 году опера была поставлена в Гамбургском оперном театре под руководством Густава Малера. Чайковский слышал эту постановку и очень высоко оценил дирижёрское искусство Малера. Позднее, в 1897 году, Малер поставил "Онегина" и в Венской опере.

Постановщик из Франции Жан Клод Оврэ уже дважды представлял своего "Евгения Онегина" на сцене Израильской Оперы – в 2003-м и 2008 году. Он переиначивает психологические и эмоциональные изменения в характере персонажей в драматические картины: роскошные балы, танцы, народные песни – все это становится фоном, подчеркивающем одиночество и смятение героев. Его персонажи - живые люди, любящие, страдающие, но не теряющие при этом силы духа. Основная идея Оврэ - это сила любви, противостоящая фатуму. И хотя последний оказывается в итоге сильнее, на протяжении всего его спектакля он подчеркивает именно силу любви. Жан-Клод Оврэ ставит оперы уже почти полвека. Он сотрудничает со всеми ведущими оперными театрами мира. С Израильской Оперой он работает еще с 1996 года, поставив тогда "Вертера". Из относительно недавних постановок можно напомнить его "Макбета" 2016 года. Нынешняя постановка – уже девятый его спектакль в Израильской Опере. Обновленная постановка и хореография - режиссер Регина Александровская.

В роли Евгения Онегина на сцену Израильской Оперы выйдут известный украинский баритон Андрей Бондаренко и бас-баритон Йонуц Паску из Румынии. Ведущие израильские сопрано Ирина Бертман и Алла Василевицкая исполнят роль Татьяны, а российский тенор Алексей Долгов и тенор Томас Аткинс из Новой Зеландии представят Ленского. Роль Ольги исполнят израильская певицы меццо-сопрано Рахель Френкель и Шай Блох; В образе князя Гремина на сцену поочередно выйдут два баса – израильтянин Владимир Браун и россиянин Андрей Валентий. Среди других солистов: Эдна Прохник, Лариса Тетуева, Эйтан Дрори, Ноах Бригер, Яир Полищук и Пнини-Леон Грубнер.

Спектакли "Евгений Онегин" пройдут в сопровождении оркестра Израильской Оперы - Симфонического оркестра Ришон ле-Циона под руководством Дана Этингера и при участии хора Израильской Оперы под руководством Асафа Бенрафа.

По материалам PR-агентства Sofia Nimelstein PR & Consulting