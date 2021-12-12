"Заповедник 195": Фальшивая встреча Путина и Байдена. Оплот стабильности. Улетные политики – мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 196-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги последних недель.

В новом выпуске:

1. Мультик о двух старых друзьях Путине и Байдене.

2. Песня о стабильной нерешительности.

3. Зарисовки из жизни аэропорта большой политики.



Инфоповоды:

– Одной из главных тем онлайн-переговоров Путина и Байдена стала ситуация на российско-украинской границе.

– Выступая на форуме "Россия зовет", Путин в очередной раз заявил, что "еще не решил", будет ли он баллотироваться в 2024 году. Но наличие у него этого права – залог стабильности в России.

– Путин совершил визит в Индию, в ходе которого были подписаны несколько "весомых соглашений".

– Бывший канцлер Австрии Курц заявил об окончательном уходе из политики.

– Франция закрыла границы для граждан Израиля, Израиль закрыл границы для всего мира.

– В Вене прошел очередной раунд переговоров по ядерной сделке. По утверждениям США, Иран намеренно выходит за рамки предыдущих соглашений.

– Спецслужбы Турции обезвредили бомбу, которая, по их словам, должна была взорваться на митинге с участием Эрдогана.

– Лукашенко заявил о готовности посетить Крым.

– Медведев снова избран председателем партии "Единая Россия".



Все выпуски "Заповедника" (DW)