"Заповедник 195": Фальшивая встреча Путина и Байдена. Оплот стабильности. Улетные политики – мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 196-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги последних недель.
В новом выпуске:
1. Мультик о двух старых друзьях Путине и Байдене.
2. Песня о стабильной нерешительности.
3. Зарисовки из жизни аэропорта большой политики.
Инфоповоды:
– Одной из главных тем онлайн-переговоров Путина и Байдена стала ситуация на российско-украинской границе.
– Выступая на форуме "Россия зовет", Путин в очередной раз заявил, что "еще не решил", будет ли он баллотироваться в 2024 году. Но наличие у него этого права – залог стабильности в России.
– Путин совершил визит в Индию, в ходе которого были подписаны несколько "весомых соглашений".
– Бывший канцлер Австрии Курц заявил об окончательном уходе из политики.
– Франция закрыла границы для граждан Израиля, Израиль закрыл границы для всего мира.
– В Вене прошел очередной раунд переговоров по ядерной сделке. По утверждениям США, Иран намеренно выходит за рамки предыдущих соглашений.
– Спецслужбы Турции обезвредили бомбу, которая, по их словам, должна была взорваться на митинге с участием Эрдогана.
– Лукашенко заявил о готовности посетить Крым.
– Медведев снова избран председателем партии "Единая Россия".
Все выпуски "Заповедника" (DW)
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