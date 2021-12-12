"Душа карнавала" и "влияние на общество": названы первые лауреатки конкурса "Мисс Вселенная 2021"

Вечером 12 декабря в Эйлате состоится финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021". Накануне состоялись конкурсы в вечерних платьях, купальниках и национальных костюмах. Названы победительницы других предварительных конкурсов.

Премии "Душа карнавала" удостоилась Шантель О'Брайан, королева красоты Багамских островов. Девушка поразила жюри не только своими нарядами, но и своим ураганным темпераментом.

Премии за наибольшее влияние на общественное сознание, по итогам интервью, была удостоена "Мисс Чили" Антониа Фигероа. Будучи инженером-экологом, она является активисткой проекта ImpactWayv и занимается проблемами изменения климата.

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Конкурс "Мисс Вселенная" впервые проходит в Израиле. Финал будет транслироваться в прямом эфире в более чем 170 странах мира. Ожидается, что за ним будут наблюдать около 600 миллионов зрителей.

Для проведения конкурса построена специальная "Арена Вселенной", привезенная из Португалии. Это сооружение рассчитано примерно на 5 тысяч зрителей.