x
12 декабря 2024
|
последняя новость: 09:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 декабря 2024
|
12 декабря 2024
|
последняя новость: 09:02
12 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Скончалась легенда израильской музыки Корин Алаль

Музыканты
время публикации: 12 декабря 2024 г., 08:27 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 08:27
Скончалась легенда израильской музыки Корин Алаль
Photo by Gili Yaari/Flash90

В ночь на четверг, 12 декабря, в возрасте 69 лет скончалась от рака певица, поэтесса и композитор Корин Алаль, одна из легенд израильской музыки.

Алаль начала музыкальную карьеру в 12 лет, участвуя в школьных ансамблях. Военную службу проходила в ансамбле инженерных войск. После военной службы работала с ведущими израильскими музыкантами и исполнителями, включая Арика Айнштейна, Йегудит Равиц, Йонатана Гефена. Среди прочего, написала музыку к песне Эхуда Манора "Эйн Ли Эрец Ахерет" ("У меня нет другой страны").

Алаль выпустила десять альбомов, многие песни из которых стали хитами и входят в золотой фонд израильской музыки.

В 2001 году Алаль была одной из первых в израильской музыкальной среде открыто заявила, что она лесбиянка.

Алаль – лауреат премии союза композиторов и исполнителей, лауреат премии Ландау и кавалер Ордена Почетного легиона.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 01 января 2024

Певица и композитор, написавшая "Эйн ли эрец ахерет", вернулась на сцену после операции