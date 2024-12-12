Скончалась легенда израильской музыки Корин Алаль

В ночь на четверг, 12 декабря, в возрасте 69 лет скончалась от рака певица, поэтесса и композитор Корин Алаль, одна из легенд израильской музыки.

Алаль начала музыкальную карьеру в 12 лет, участвуя в школьных ансамблях. Военную службу проходила в ансамбле инженерных войск. После военной службы работала с ведущими израильскими музыкантами и исполнителями, включая Арика Айнштейна, Йегудит Равиц, Йонатана Гефена. Среди прочего, написала музыку к песне Эхуда Манора "Эйн Ли Эрец Ахерет" ("У меня нет другой страны").

Алаль выпустила десять альбомов, многие песни из которых стали хитами и входят в золотой фонд израильской музыки.

В 2001 году Алаль была одной из первых в израильской музыкальной среде открыто заявила, что она лесбиянка.

Алаль – лауреат премии союза композиторов и исполнителей, лауреат премии Ландау и кавалер Ордена Почетного легиона.