Российских музыкантов Монеточку и Noize MC выдвинули на Нобелевскую премию мира

Сотрудники университета OsloMet в Норвегии номинировали на Нобелевскую премию мира двух российских музыкантов, выступивших против вторжения в Украину и покинувших страну после 24 февраля 2022 года. Это рэпер Noize MC (Иван Алексеев) и певица Монеточка (Елизавета Гырдымова). Оба признаны минюстом РФ "иностранными агентами".

Журналисту Владимиру Раевскому, побывавшему в эти дни в Осло на вручении премии мира (напомним – в 2024 году её присудили японской организации Nihon Hidankyo, основанной выжившими в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки), о выдвижении артистов на премию сообщил один из подателей заявки – профессор лингвистики OsloMet Арнфинн Мурувик Вонен. По его словам, музыканты "представляют своими голосами новое поколение, которое очень сильно высказывается за гуманистические ценности". Вонен уже отнёс все необходимые документы в Нобелевский комитет и через Раевского передал официальные бумаги самим соискателям – Монеточке и Noize MC (последний, если судить по ролику в инстаграме журналиста, был шокирован этой новостью).

Оба музыканта не только поют песни, в которых осмысляют войну России против Украины, но и активно собирают средства в поддержку украинских беженцев и пострадавших от военных действий. Вместе они запустили благотворительный проект Voices for Peace, принимающий пожертвования из всех стран мира. "Мы, русские музыканты Noize MC и Монеточка,выступаем против чудовищной и бесчестной войны, развязанной российскими властями против Украины. Мы считаем своим долгом не только открыто заявлять о своем несогласии, но и помогать тем, чья жизнь была перечеркнута войной", – сообщается на сайте проекта. Как указывает телеканал "Настоящее время", первый концерт под вывеской Voices for Peace помог собрать 62 тысячи евро на благотворительность, уже к сентябрю 2022 года количество собранных средств перевалило за 300 тысяч.